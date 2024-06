Cody Gakpo legde mogelijke transfer in Gods handen: 'Als ik drie keer scoorde zou ik bij PSV blijven'

Cody Gakpo heeft zijn beslissing in de transferperiode van 2022 in Gods handen gelegd. De oud-PSV'er had verschillende opties om Eindhoven voor te verlaten. Dat deed hij uiteindelijk niet, door een hattrick tegen FC Volendam.

"Het was een moeilijke beslissing om te maken. Dus ging ik in gebed om te praten met God en te vragen om wijsheid. Die heb ik gekregen", zegt Gakpo tegenover ESPN.

De 25-jarige Oranje-international speelde tot januari 2023 bij PSV. In die winter vertrok Gakpo naar Liverpool. Maar het had ook gekund dat de aanvaller al in de zomer daarvoor was vertrokken. Er was in 2022 al interesse in Gakpo van verschillende Engelse clubs als Southampton, Leeds United, en zelfs Manchester United.

Beslissing van God

"Ik kon naar Southampton, Leeds of bij PSV blijven", vertelt hij in zijn documentaire. "Ik heb die drie opties voorgelegd bij God. Als ik in de laatste wedstrijd van het seizoen één keer scoorde, zou ik naar Southampton gaan. Als ik twee keer scoorde, zou ik naar Leeds gaan en als ik er drie scoorde, zou ik bij PSV blijven."

Gakpo scoorde in die wedstrijd, tegen FC Volendam, drie keer. Dus bleef hij bij PSV. Het was de eerste hattrick in zijn carrière. PSV won met 7-1.