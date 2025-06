Adidas heeft, na uitgebreid onderzoek, eindelijk een voetbalschoen ontwikkeld speciaal voor vrouwen. Een langverwachte ontwikkeling die in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast tot grote verbazing leidt bij voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

De stelling van deze week luidt: ‘Het is complete waanzin dat een groot deel van de voetbalsters onnodig met pijn speelt.’ Hoog is het daar volledig mee eens.

“Adidas heeft dus een speciale voetbalschoen voor vrouwen gelanceerd”, legt ze uit. “En dat werd echt tijd. De vrouwenvoet ziet er heel anders uit dan de mannenvoet: een hogere wreef, een smallere hiel… maar vrouwen hebben al die tijd gewoon op mannenschoenen gespeeld.”

Ongeloof na revolutionaire uitvinding in vrouwenvoetbal: 'Het werd verdorie tijd' Sportmerk Adidas pakte afgelopen week groot uit met de lancering van een speciale vrouwenschoen voor voetbal. Veel voetbalsters liepen hiervoor op smalle exemplaren, maar nu is er dus een specifieke schoen voor het vrouwelijke geslacht.

'Mijn klomp brak'

Van As reageert verontwaardigd: “Ja sorry, maar mijn klomp brak toen ik dat las. Komen we uit de oertijd ofzo?! Dat is toch raar?”

Hoog sluit zich daarbij aan: “Het is heel gek dat er nu pas een schoen komt voor vrouwen? Het is inderdaad complete waanzin dat zij zo lang met pijn hebben gespeeld en dat er nooit eerder iets aan gedaan is. Dat is echt ongelofelijk. Vrouwenvoetbal is al zolang in de opmars en een groot onderdeel van de sportwereld en dan heb je geen vrouwenschoen?”

Onverwachtse hereniging voor Daniëlle van de Donk met haar vrouw aanstaande: 'Voelt als kleine familie' Daniëlle van de Donk heeft vlak voor het EK vrouwenvoetbal een onverwachtse transfer gemaakt. De middenvelder verlaat Olympique Lyon voor een terugkeer naar Engeland. Daar wacht haar waarschijnlijk een hereniging met haar kersverse vrouw Ellie Carpenter.

Van As spreekt vol verbazing: “Ik vond het echt niet te geloven toen ik het las. Hoe kan het dat die ontwikkeling zó stil heeft gestaan? Hebben ze gewoon de makkelijke weg gekozen? Is het een geldkwestie?”

Nike kwam ook al met een vrouwenschoen

Hoog voegt toe: “Nike heeft eerder al een poging gedaan, maar dat sloeg toen niet echt aan. Misschien dachten veel voetbalsters ook gewoon: die pijn hoort er nou eenmaal bij. Maar dat is natuurlijk niet normaal. Ik was ontzettend verbaasd toen ik het las.”

Oranje Leeuwin Vivianne Miedema wordt 'moe' van alle aandacht: 'Ik denk dat jullie dat doen' Vivianne Miedema is hét vraagteken van de Oranje Leeuwinnen. De topspits is herstellende van een hamstringblessure, maar lijkt fit genoeg om mee te gaan naar het EK. Als het aan Miedema zelf ligt, is het allesbehalve een race tegen de klok. Haar lichaamstaal spreekt dan ook boekdelen, na alle vragen omtrent haar fitheid. "Jullie maken er een race tegen de klok van", stelt Miedema.

EK in Zwitserland

Adidas brengt de nieuwe voetbalschoen net op tijd uit voor het EK in Zwitserland, dat op 2 juli van start gaat. De Oranje Leeuwinnen beginnen op 5 juli hun toernooi met een wedstrijd tegen Wales. Daarna volgen duels tegen Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli). Een pittige poule dus.

Oranje Leeuwinnen naar loodzwaar EK vrouwenvoetbal: het programma, de stand en tv-gids Het EK vrouwenvoetbal is het laatste kunstje van bondscoach Andries Jonker bij de Oranje Leeuwinnen. Hij staat met de Nederlandse speelsters voor een loodzware uitdaging. De groepsfase is al zo pittig, dat Oranje op haar best moet zijn om de knock-outfase te bereiken. Hier lees je alles over het EK voor vrouwen in Zwitserland.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de meest opvallende sportmomenten van de week. In deze aflevering: het moederschap van Ireen Wüst én uiteraard Jong Oranje, dat met tien man van Portugal won en de halve finale bereikte. Ook blikken ze alvast vooruit op het EK voor de voetbalvrouwen, dat op 2 juli begint in Zwitserland. Luister via je favoriete podcastapp of hieronder: