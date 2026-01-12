PSV en Peter Bosz lijken af te stevenen op een langer huwelijk. De trainer staat open voor een contractverlenging in Eindhoven en de gesprekken bevinden zich in een vergevorderd stadium. Een definitieve handtekening ontbreekt nog, maar binnen de club overheerst voorzichtig optimisme.

Dat schrijft journalist Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. Volgens Elfrink naderen PSV en Bosz een akkoord over een nieuwe verbintenis tot medio 2028. Na maanden van overleg is er eindelijk beweging gekomen in de onderhandelingen. "Na acht maanden zit er duidelijk vaart in de gesprekken tussen PSV en Bosz", aldus de clubwatcher.

Zaakwaarnemer speelt hard spel

De intentie van beide partijen lijkt helder. "De coach lijkt genegen om zijn aflopende contract bij de club uit Eindhoven met twee seizoenen te verlengen", schrijft Elfrink. Daarmee lijkt Bosz, ondanks eerdere twijfels, toch bereid om langer door te gaan bij de club waar hij sportief grote successen boekt.

Toch houdt PSV nog een kleine slag om de arm. Dat heeft alles te maken met Reza Fazeli, de zaakwaarnemer van Bosz. Elfrink wijst erop dat Fazeli in Eindhoven bekendstaat als een harde onderhandelaar. "Hij heeft de afgelopen jaren niet veel zakelijke vrienden gemaakt bij PSV", klinkt het. Eerder stelde hij na een vermeend akkoord nog nieuwe eisen, wat de clubleiding voorzichtig maakt.

Derde landstitel op rij en bondscoachschap

Sportief gezien is er weinig reden om te twijfelen aan een langer verblijf. PSV is hard op weg naar de derde landstitel op rij en doet bovendien nog volop mee in zowel de Champions League als het bekertoernooi. Onder Bosz boekt de ploeg niet alleen resultaat, maar spelen de Eindhovenaren ook nog een fris en aanvallend voetbal.

Dat succes heeft de trainer de afgelopen periode ook nadrukkelijk in beeld gebracht buiten Eindhoven. Het bondscoachschap bij het Nederlands elftal speelde mee in de speculaties rond Bosz. Binnen de voetbalwereld wordt zijn naam regelmatig genoemd als mogelijke opvolger, maar een vroegtijdige beslissing met het WK in aantocht ligt niet voor de hand. De bond wil pas na het mondiale eindtoernooi duidelijkheid geven over de toekomst van Ronald Koeman. Bosz kan daar niet op wachten, waardoor een langer verblijf bij PSV momenteel een kwestie van tijd lijkt.

PSV zette goede lijn door

Ondertussen blijft de focus bij PSV volledig op het veld. Afgelopen weekend boekte de ploeg van Bosz een klinkende overwinning op Excelsior (5-1), waarmee de koppositie verder werd verstevigd. Wel raakte het de onfortuinlijke Ricardo Pepi weer kwijt, nadat de spits geblesseerd raakte aan zijn arm.

Woensdag wacht een bekerwedstrijd op bezoek bij streekgenoot FC Den Bosch. Enkele dagen later keert de ploeg terug in het Philips Stadion voor het treffen met Fortuna Sittard in de Eredivisie, waarin Bosz en PSV de sterke reeks willen doortrekken.

