Voor Lionel Messi leek het leven perfect: een wereldtitel, een nieuw avontuur in de Verenigde Staten en een droomvilla op Ibiza. Maar juist dat laatste bezorgt de Argentijnse superster nu flink wat hoofdpijn. De Spaanse autoriteiten onderzoeken of zijn miljoenenhuis op het eiland illegaal is gebouwd en een gedeeltelijke sloop is niet uitgesloten.

Op sportief vlak gaat het de 38-jarige ster juist voor de wind. Bij Inter Miami schittert Messi als vanouds en breekt hij het ene record na het andere. Afgelopen weekend leidde hij zijn ploeg met twee goals en een assist naar een overtuigende 4-0-zege op Atlanta United. Samen met zijn oude Barcelona-maatjes Luis Suárez, Jordi Alba en Sergio Busquets liet hij het publiek in Florida genieten van combinaties en steekpasses die rechtstreeks uit de gouden Barça-jaren leken te komen.

Maar terwijl het op het veld allemaal moeiteloos lijkt te gaan, kent Messi buiten de lijnen een stuk meer zorgen. Vanuit Miami volgt hij met groeiende frustratie het gedoe rond zijn droomvilla op Ibiza, een huis dat volgens de Spaanse autoriteiten niet helemaal volgens de regels gebouwd zou zijn.

Spaanse autoriteiten openen dossier tegen Messi’s villa

De 38-jarige ster van Inter Miami kocht de villa in 2022 voor zo’n 11 miljoen euro. Het luxueuze onderkomen ligt midden in een beschermd natuurgebied. Volgens de Spaanse krant ABC zijn er in de kelder echter extra kamers gebouwd die niet in het originele bouwplan stonden. Daardoor weigerde de gemeente een officieel certificaat van bewoonbaarheid af te geven.

De lokale autoriteiten hebben inmiddels een dossier geopend vanwege 'ernstige overtredingen'. Als Messi de situatie niet oplost, kan een gedeeltelijke sloop van het landgoed volgen. Opmerkelijk: de ongeoorloofde bouwwerken zouden zijn uitgevoerd door de vorige eigenaar, nog vóórdat Messi het pand kocht. Zelfs zijn advocaat zou niet hebben geweten dat de woning technisch gezien niet volledig legaal was.

Advocaten aan het werk voor Messi

Messi probeert het probleem via zijn advocaten op te lossen. De gemeente liet weten dat de villa alsnog goedgekeurd kan worden, mits de niet-toegestane ruimtes worden verwijderd. Tot die tijd blijft het dossier open. De voetballer zelf zou nog gewoon in het huis verblijven, want het gaat vooral om bijruimtes en een garage.

Ophef rond het pand is niets nieuws. Vorig jaar werd de villa nog beklad door klimaatactivisten, die protesteerden tegen 'luxe bouw op beschermd land'. Ze beschouwden Messi’s villa destijds al als een 'illegaal gebouw' en wilden aandacht vragen voor wat zij zien als een groeiend probleem op het eiland.

Messi krijgt steun van oude teamgenoot Mbappé

Terwijl Messi zich op Ibiza bezighoudt met vergunningen en advocaten, krijgt hij elders nog altijd lof. Kylian Mbappé, zijn voormalige ploeggenoot bij Paris Saint-Germain, sprak deze week met bewondering over de Argentijn. "Ik had nooit gedacht dat ik ooit met hem in één team zou staan", zei de Franse ster in het Spaanse televisieprogramma Universo Valdano. "Hij is uniek, net als Cristiano Ronaldo. We onderschatten soms wat ze allebei hebben bereikt."

Mbappé kijkt met respect terug op hun gezamenlijke tijd in Parijs. "Het verbaasde me hoe normaal Messi was in de kleedkamer. Hij kwam met respect voor iedereen, en als speler was hij geniaal. Dat ik hem van dichtbij kon meemaken, heeft me geholpen het voetbal beter te begrijpen. Het was een zegen om met hem te spelen", sluit de Fransman af.