Cristiano Ronaldo moet harder optreden tegen veldbestomers: 'Gewoon een schop geven'

Het was een bijzonder moment voor Jerdy Schouten. Het was zijn EK-debuut tegen Polen, het Wilhelmus klonk door het stadion en hij had oogcontact met zijn familie. Hij moest zijn tranen tegenhouden, vertelde hij. Schouten is een familiemens in een harde voetbalwereld. “Dat komt door mijn warme opvoeding”, verklaart hij.