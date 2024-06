Uitslagen en eindstand EK 2024, groep F | Portugal groepswinnaar, Turkije en Georgië ook door

Portugal plaatste zich na twee ronden al als groepshoofd voor de achtste finales en kon dus rustig aan doen tegen Georgië in de laatste groepswedstrijd. Daar maakten Georges Mikautadze en co dankbaar gebruik van op het EK voetbal.

Turkije heeft tijdens dit EK de steun van de Turkse gemeenschap in Duitsland en met dat zetje in de rug versloeg het in de eerste wedstrijd Georgië, dat als enige land debuteert op dit EK. Dat land liet zich in de eerste wedstrijd ooit van de beste kant zien, maar de Turken waren door een aantal prachtige goals te sterk.

Wereldgoals helpen Turkije in 'thuisduel' langs dappere EK-debutant Georgië Gastland Duitsland opende vrijdag het EK met een klinkende zege op Schotland en ook het 'tweede gastland' is het toernooi begonnen met een overwinning. De Turkse supporters namen dinsdag het stadion in Dortmund volledig over en zagen hun land dankzij een aantal schiterrende doelpunten met 3-1 winnen van EK-debutant Georgië, dat zich dapper verweerde.

Portugal opende het toernooi tegen Tsjechië. Ook Cristiano Ronaldo was van de partij. Net als bij de vorige vijf EK's. De Portugees deed al mee tijdens het EK van 2004 en staat twintig jaar later op 130 interlanddoelpunten voor zijn land. Dat is een wereldrecord. In de absolute slotfase werd er door Portugal moeizaam gewonnen van de stugge Tsjechen.



Georgië en Tsjechië verloren dus hun eerste duel, maar speelden een paar dagen later gelijk tegen elkaar. Ajax-flop Georges Mikautadze maakte zijn tweede goal van het EK. Portugal won met enorm veel overtuiging van Turkije (0-3) en was na twee duels al groepswinnaar. Turkije (drie punten), Georgië (één punt) en Tsjechië (één punten) moesten uitvechten wie er als nummer twee en mogelijk een van de beste nummers drie doorgaat naar de knock-outfase.

Georgië pakt eerste EK-punt ooit dankzij Ajax-flop en ongelukkig Tsjechië Debutant Georgië heeft het eerste punt op dit EK binnen. Tsjechië werkt met het nodige kunst- en vliegwerk op 1-1 gehouden in een slopende wedstrijd. Het is een resultaat waar vooral groepsgenoten Turkije en Portugal blij mee zijn.

Portugal walst over Turkije heen op EK en is na twee wedstrijden al groepswinnaar Portugal heeft zaterdagavond zeer ruim en overtuigend gewonnen van Turkije. Het werd 3-0 op het EK voetbal, waardoor Portugal sowieso groepswinnaar is en dus geplaatst is voor de knock-outfase.

In de laatste speelronde won Georgië met 2-0 van Portugal, waardoor het als een van de beste nummers drie naar de achtste finales gaat. Mikautadze scoorde zijn derde doelpunt in zijn derde wedstrijd en is nu de topscorer van het EK. Tsjechië verloor tegelijkertijd met 2-1 van Turkije en is nu klaar op het EK.

Georgië helpt zichzelf naar achtste finales EK en Nederland aan 'makkelijkere' tegenstander Georgië heeft er woensdagavond voor gezorgd dat het zelf doorgaat naar de achtste finales én dat Nederland als volgende tegenstander Roemenië treft. Dat komt door de uitslagen in de laatste twee groepswedstrijden.

Stand Groep F

Uitslagen Groep F

