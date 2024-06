Cristiano Ronaldo gelooft zijn ogen niet: steward blesseert Portugese spits met lompe sliding

Goncalo Ramos was zaterdagavond ook slachtoffer van de vele veldbestormers bij Turkije - Portugal. Alles en iedereen kwam het veld op rennen om met Cristiano Ronaldo op de foto te gaan. In een poging om die veldbestormers te stoppen, kreeg Ramos een forse beenveeg.

De spits, die achter Ronaldo in de pikorde staat bij Portugal, werd onderuit gehaald door een beveiliger die achter een van de veldbestormers aan zat. Na de tackle liep Ramos hinkend weg, terwijl de beveiliger verder stormde. Ronaldo zag het gebeuren en kon zichtbaar zijn ogen niet geloven.

Steward two footed Gonçalo Ramos pic.twitter.com/SP0kMmEcm6 — Troll Football (@TrollFootball) June 22, 2024

Tijdens de wedstrijd kwam er eerst een heel jonge supporter het veld op. Ronaldo kon daar zichtbaar van genieten en nam de tijd om met hem op de foto te gaan. Maar toen er snel daarna nog meer mensen het veld opkwamen, veranderde de lach op Ronaldo's gezicht in een chagrijnige blik.

Veldbestormers

Uiteindelijk won Portugal met 3-0 van Turkije en verzekerde zich daarmee van groepswinst op het EK voetbal. Ronaldo had zelf de uitgelezen kans om de 3-0 te maken, maar legde de bal op het laatste moment af aan Bruno Fernandes, die de bal afmaakte. Normaal gesproken is dat niks voor Ronaldo, maar nu zat er een logische reden achter.

Ronaldo had namelijk nog één assist nodig om het all-time record van meeste assists op EK's in handen te krijgen. De 39-jarige Portugees staat nu op zeven assists, meer dan wie dan ook. Hij is ook all-time topscorer van alle EK's met veertien doelpunten. Gecombineerd staat de teller dus op 21 goals. De nummer twee op die lijst is Michel Platini met tien. De Fransman scoorde negen keer op één EK.

Georgina Rodriguez

De vriendin van Ronaldo zag toe hoe haar vriend meermaals werd geknuffeld. Georgina Rodriguez was aanwezig in Dortmund om de groepswedstrijd te kijken. Ook de oudste zoon van de aanvaller, Cristiano Ronaldo junior, was in het Signal Iduna Park.

