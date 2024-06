Portugal walst over Turkije heen op EK en is na twee wedstrijden al groepswinnaar

Portugal heeft zaterdagavond zeer ruim en overtuigend gewonnen van Turkije. Het werd 3-0 op het EK voetbal, waardoor Portugal sowieso groepswinnaar is en dus geplaatst is voor de knock-outfase.

Vooraf was het duidelijk: de winnaar van dit duel zeker zou zijn van plaatsing voor de volgende ronde én zelfs groepswinnaar zou worden. Beide landen wonnen hun eerste wedstrijd, terwijl Georgië en Tsjechië eerder op zondag gelijk tegen elkaar speelden. Die landen staan na twee wedstrijden pas op één punt.

Na iets meer dan twintig minuten spelen kwam Portugal op voorsprong. De Turken bleken in de openingsfase een stug ploegje, maar de kwaliteiten van Portugal kwamen na twintig minuten toch naar boven. Bernardo Silva (Manchester City) werkte een voorzet binnen. Het betekende zijn eerste doelpunt op een eindtoernooi.

Bizarre eigen goal

Later in de eerste helft kwam Portugal wel héél makkelijk op een 2-0-voorsprong. Een aanval van de Portugezen liep op niks uit, waarna Samet Akaydin de bal wilde terugspelen op zijn keeper. De Turkse goalie was echter net zijn goal uitgestormd om zelf de bal op te pakken, waardoor Akaydin in eigen goal schoot. Een bizar doelpunt en alweer de zevende eigen goal van het EK voetbal.

Record voor Ronaldo

In de 55e minuut was het wéér raak voor Portugal. Het ondenkbare gebeurde: Cristiano Ronaldo koos een paar meter voor het doel niet voor eigen succes, maar legde de bal af op Bruno Fernandes. Die maakte het kunstje af: 3-0. Ronaldo blijft dus nog eventjes op veertien doelpunten op EK's staan, wat nog altijd ruim het record is.

Hij pakte juist een ander record met zijn assist. Ronaldo is nu de speler met de meeste assists op EK's: zeven stuks. Dat zal ongetwijfeld verklaren waarom hij het balletje aflegde.

Het veld werd liefst vier keer bestormd tijdens het duel en telkens was Ronaldo het slachtoffer. Iedereen wilde met de 39-jarige superster op de foto. De eerste keer was hij nog enthousiast, de andere twee keer viel te merken dat hij er helemaal klaar mee was.

