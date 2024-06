Vriendin van Cristiano Ronaldo straalt als supporter op tribunes tijdens Turkije - Portugal

Cristiano Ronaldo speelde zaterdag zijn tweede wedstrijd op het EK 2024. De Portugese superster (39) pakte tegen Turkije een record en deed dat terwijl zijn vriendin vanaf de tribune toekeek. Ook Cristiano Ronaldo junior was in het stadion.

Ronaldo had tegen Turkije een enorme kans om de 3-0 te maken, maar hij besloot de bal op het laatste moment af te leggen. Bruno Fernandes kon zo scoren. Niks voor Ronaldo om te doen, zou je denken. Maar wat bleek? Het was Ronaldo's zevende assist op EK's, waarmee hij het all-time record pakte.

Waarom Cristiano Ronaldo het balletje breed gaf: weer een EK-record op zak Cristiano Ronaldo heeft wéér een record op zak. De 39-jarige Portugees heeft nu de meeste assists op EK's. De teller staat op zeven stuks, zo weet Opta. Ronaldo is ook al recordhouder met de meeste doelpunten: veertien.

En dat dus voor de ogen van Georgina Rodriguez. Zij zat met onder andere Cristiano Ronaldo junior in een skybox van het Signal Iduna Park, het stadion van Borussia Dortmund. Rodriguez droeg een zwarte, leren jas en een sjaal van Portugal. Zelf is zij geboren in Argentinië en in het bezit van een Spaans paspoort.

Georgina Rodriguez met Cristiano Ronaldo junior / Getty Images

Cristiano junior is niet haar zoon, maar zij omarmt hem wel als haar eigen kind. Het is nooit bekend gemaakt wie wél de moeder van het oudste kind van Ronaldo is. Ronaldo kreeg ook een tweeling via een draagmoeder. Georgina kreeg eerst een dochter met de voetballer en raakte later nog zwanger van een tweeling. Eén van de kinderen overleed bij de geboorte. Georgina is dus moeder van twee van de kinderen van Ronaldo.

Veldbestormers

Rodriguez zag bij de klinkende zege van Portugal op Turkije - waarbij Portugal zich verzekerde van de groepswinst - dat er meerdere fans het veld op kwamen rennen om met haar man op de foto te gaan. Eerst was dat een kleine jongen, wat Ronaldo een grote lach bezorgde. Maar daarna was hij zichtbaar geïrriteerd door alle fans die de wedstrijd verstoorden.

Cristiano Ronaldo zorgt voor hartverwarmend gebaar richting jonge veldbestormer, maar wordt er daarna helemaal gek van Een prachtig moment tijdens Turkije - Portugal. Bij een 0-3 stand stormde er een jonge veldbestormer af op Cristiano Ronaldo. En hoewel veel spelers daar niets van moeten hebben, zorgde Ronaldo juist voor een hartverwarmend gebaar. Later in de wedstrijd kon Ronaldo andere veldbestormers een stuk minder waarderen.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.