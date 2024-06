Scheidsrechter stapt voor Turkije - Portugal op Cristiano Ronaldo af: 'Je moet me helpen'

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Turkije en Portugal op het EK riep de scheidsrechters de aanvoerders van de teams bij zich. Hij had een belangrijke boodschap voor ze en vroeg om een respectvolle samenwerking.

Cristiano Ronaldo en Hakan Çalhanoğlu, de aanvoerders van Portugal en Turkije werden voor het duel door de scheidsrechter bij elkaar geroepen. Vanwege de nieuwe regel op het EK dat alleen aanvoerders zich tijdens wedstrijden bij de arbitrage mogen melden, wilde de Duitse Felix Zwayer hen nog even spreken.

'Help me'

"Jullie moeten me helpen", zei Zwayer. "Laten we samenwerken. We kunnen op elk moment praten. Op een respectvolle manier, zoals altijd." De andere spelers mogen door de nieuwe regel niet meer met de scheidsrechter praten.

"Help me om de andere spelers weg te houden", vervolgde de Duitse arbiter. "Ander moet ik kaarten gaan uitdelen. Kom gewoon naar mij, relax en dan is alles bespreekbaar. Maar je moet me helpen. Het is een samenwerking."

De aanvoerders knikken instemmend, waarop de scheidsrechter ze veel succes wenst voor de wedstrijd. Toch moest de Duitser in de eerste helft wat gele kaarten uitdelen. Drie aan de kant van Turkije voor Abdülkerim Bardakci, Samet Akaydin en Zeki Celik. Bij de Portugezen kregen Rafael Leao en Joao Palhinha geel.

De wedstrijd eindigde in 3-0 voor Portugal, mede dankzij een knullige eigen goal van Akaydin. Een terugspeelbal van de verdediger had dramatische gevolgen. Op het EK werden al veel eigen goals gemaakt, maar deze lijkt toch echt het meest ongelukkig.

