Criticaster Valentijn Driessen draait 180 graden en looft Ajax-coach: 'Dat is ongekend'

Telegraaf-journalist Valentijn Driessen spreekt duidelijk woorden na het 'kampioensduel' tussen PSV en Ajax. In zijn nieuwe column geeft hij een zeldzaam compliment aan Ajax-coach Francesco Farioli.

Ajax besliste afgelopen zondag zo goed als zeker het kampioenschap. De Amsterdammers wonnen met 0-2 op bezoek bij het inspiratieloze PSV. De ploeg van Farioli staat na 27 wedstrijden op negen punten voorsprong, een voorsprong die PSV niet meer verwacht in te halen.

Ongekende prestatie

Driessen, die zich kapot ergerde aan de uitspraken van de Italiaanse coach in de persconferentie vooraf de topper, draait in zijn column 180 graden. Hij geeft de coach een zeldzaam compliment. De Telegraaf-columnist is - zoals vaker - een van de grootste criticasters van de trainer van Ajax. "Een achterstand op koploper PSV van acht punten bij de winterstop in tien weken omzetten in een voorsprong van negen punten is ongekend", schrijft hij.

De voetbalverslaggever is absoluut geen fan van het 'Italiaanse voetbal' van Ajax. Maar effectief is het wel. Ajax won dit seizoen alle toppers tegen Feyenoord en PSV. "Met minimale inspanning werden de kleintjes op z’n Italiaans aan de kant gezet. Op voorsprong komen en de boel dichtspijkeren om drie punten bij te schrijven voor de stand in de Eredivisie."

Peter Bosz

Kritiek is er logischerwijs wel op Peter Bosz en zijn PSV. De Eindhovenaren verspeelde een kampioenschap dat na de eerste seizoenshelft al bijna zeker leek. Het succes van Farioli is dan ook zeker niet alleen aan de Italiaan toe te schrijven, tikt Driessen. "De ongekende ineenstorting van regerend landskampioen PSV werkt een handje mee om Ajax in de huidige luxepositie in de Eredivisie te manoeuvreren".

'Het leek nergens op'

Driessen zag vooral een spelersgroep bij PSV dat weinig strijd toonde. "Het leek nergens op wat PSV liet zien tegen Ajax, dat simpel overeind bleef en zeker in de eerste helft bij vlagen domineerde."

Hij noemt het seizoen van Bosz niet direct een mislukking. "Misschien reikt de houdbaarheidsdatum van Bosz als succesnummer werkelijk niet verder dan twee seizoenen. Als Bosz, Brands en Stewart niet de vinger leggen op de oorzaak van het dramatische verval in deze tweede seizoenshelft en toch met elkaar doorgaan, is dat een recept voor een volgende mislukking."

