'Crysencio Summerville kan via miljoenentransfer alsnog Premier League in: interesse vanuit Chelsea en Liverpool'

Leeds United-aanvaller Crysencio Summerville verloor zondag van Southampton in de finale van de play-offs, waardoor promotie naar de Premier League er dit jaar niet in zit. Volgens verschillende media geniet de aanvaller echter de nodige interesse, waardoor hij alsnog een mooie stap zou kunnen maken.

Summerville krijgt het hele seizoen al lovende woorden naar zich toe vanuit de Engelse pers. Zo werd zijn prestatie in de wedstrijd tegen Southampton een 'geniaal' genoemd in de Engelse kranten. Summerville en Leeds United kopen daar echter niets voor. De Nederlander en zijn ploeg verloren in de belangrijkste wedstrijd van het seizoen met 0-1 van Southampton. The Saints keren door een goal van Adam Armstrong terug in de Premier League en Leeds is veroordeeld tot nog een extra jaar in het Championship.

'200 miljoen' en promotie voor Southampton, aftocht voor Crysencio Summerville Southampton heeft met 1-0 gewonnen van Leeds United en is daardoor gepromoveerd naar de Premier League. In de play-offsfinale tussen Leeds en Southampton stond niet alleen promotie op het spel. De winnaar kan ook rekenen op een inkomstenboost van ongeveer 200 miljoen euro.

Interesse

Toch zou Summerville nog een uitweg geboden kunnen worden, aangezien de aanvaller interesse geniet van een aantal grote clubs. Chelsea en het Liverpool van Arne Slot zouden in de race zijn om de Speler van het Jaar van het Championship aan te kopen. Welke club het meest concreet is, is nog niet bekend. De 22-jarige Summerville staat nog tot de zomer van 2026 onder contract bij Leeds United. De Nederlander zou zo'n 40 miljoen euro waard zijn. In 2020 maakte de linksbuiten die ook vanaf rechts uit de voeten kan, de overstap van de Feyenoord-jeugd naar Leeds.

Statistieken

Summerville kende afgelopen seizoen zijn echte doorbraak in het Championship. De komst van de Duitse coach Daniel Farke bij Leeds gaf hem het laatste zetje om rendement toe te voegen aan zijn spel, iets wat eerdere coaches Marcelo Bielsa en Jesse March nog niet in hem zagen. Dit seizoen speelde Summerville 49 wedstrijden over alle competities. Daarin kwam de snelle aanvaller 21 keer tot scoren en tien keer bereidde hij een doelpunt voor. Summerville wilde zelf na afloop van de wedstrijd tegen Southampton nog niets kwijt over zijn toekomst, maar het lijkt een publiek geheim dat hij komende zomer waarschijnlijk een stap kan gaan maken.