'200 miljoen' en promotie voor Southampton, aftocht voor Crysencio Summerville

Southampton heeft met 1-0 gewonnen van Leeds United en is daardoor gepromoveerd naar de Premier League. In de play-offsfinale tussen Leeds en Southampton stond niet alleen promotie op het spel. De winnaar kan ook rekenen op een inkomstenboost van ongeveer 200 miljoen euro.

Leeds begon goed aan de wedstrijd. De ploeg van Nederlanders Joël Piroe en Crysencio Summerville domineerde in de eerste tien minuten. De openingsgoal werd echter gemaakt door Southampton. Adam Armstrong kon zo door de verdediging lopen, die aan het slapen was. Hij scoorde de 1-0.

De rest van de eerste helft had Southampton de meeste kansen. Maar na rust begon Leeds weer sterk in het Wembley stadion. Summerville kwam in de 48e minuut met de eerste grote kans voor zijn club. Maar zijn schot ging net naast het doel.

Wissel Summerville

Clubtopscorer Summerville werd in de 74e minuut naar de kant gehaald, tot verbazing van de Leedsfans. Ondanks dat de Nederlander niet zijn beste wedstrijd speelde zorgde hij toch voor wat kansen voor Leeds. Hij werd vervangen door Jaidon Anthony.

In de slotfase kreeg Leeds nog een grote kans via Daniel James. Hij probeerde het met een volley, maar de bal kwam op de lat. In de hele wedstrijd schoot de ploeg van trainer Daniel Farke slechts twee keer op doel.

200 miljoen

De plek in de Premier League en de spreekwoordelijke cheque van 200 miljoen euro zijn dus voor Southampton. De play-offsfinale werd vooraf al betiteld als 'wedstrijd van 200 miljoen'. De verdienten in de Premier League zij inmiddels dusdanig dat promotie heel veel inkomsten scheelt. Geschat wordt nu zo'n 200 miljoen euro. Southampton keert na een jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau in Engeland.