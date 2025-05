Danny Makkelie geeft duidelijkheid over uitgefloten Noa Lang in De Kuip: 'Als publiek moet je ook kunnen incasseren'

Scheidsrechter Danny Makkelie heeft zijn verhaal gedaan over het onderonsje met Noa Lang tijdens Feyenoord - PSV (2-3). De aanvaller werd door de Rotterdamse supporters uitgefloten en uitgescholden.

De PSV'er liet na dat duel al weten dat Makkelie op het veld met hem over het gedrag van de toeschouwers had gesproken. De arbiter zou hem hebben gevraagd of het nog goed met hem ging of dat er moest worden ingegrepen.

'Regels, tips én begeleiding' nodig voor PSV'er Noa Lang: 'Sommige acties leiden ook gewoon af' Noa Lang was dit seizoen op én buiten het veld een opvallende speler voor PSV. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de stelling: ‘PSV moet types zoals Noa Lang koesteren.’ Hun antwoord: 'ja', maar niet zonder voorwaarden.

Makkelie bevestigt dat verhaal bij het AD. "Ja klopt, maar ik sprak hem ook corrigerend aan toen hij ging juichen bij de harde kern van Feyenoord." Lang scoorde de gelijkmaker en het winnende doelpunt in de cruciale wedstrijd, waarna hij provocerend juichte. "Ik gaf hem geen geel voor het juichen bij de aanhang van de tegenstander. Als je als publiek uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren. Lang kreeg zelf ook de nodige kritiek te verduren."

"Ik zei wel dat als hij last had van het schelden, hij dat kon zeggen", vervolgt Makkelie. "Dan kon ik het laten omroepen. Maar dat vond hij niet nodig."

Dit is Noa Lang: van Ajax-pak bij Feyenoord tot lastpak bij PSV, rappen als Noano én landelijke aandacht met 'prrrt' Noa Lang is een van de meest besproken spelers in zowel de selectie van het Nederlands elftal als de Eredivisie. Hij heeft zichzelf de bijnaam 'lastpak' gegeven, bouwt aan een rapcarrière onder de artiestennaam Noano en staat bekend om zijn uitgesproken interviews. Dit weten we over PSV-uitblinker Noa Lang, die zijn tweede kampioenschap op rij aan zijn erelijst kan toevoegen.

Wouter Goes

Hoewel het gedrag van Lang vaak opvalt in de Eredivisie, kreeg Wouter Goes van AZ dit seizoen misschien nog wel meer kritiek. Hij reageert vaak fel in het veld, maar dat maakt het volgens Makkelie niet lastiger om hem te fluiten.

AZ-verdediger Wouter Goes wéér veelbesproken: 'Bij hem vinden we dat allemaal heel vreemd' Er gaat geen week voorbij of het gaat niet over Wouter Goes. De verdediger van AZ haalde tegen Go Ahead Eagles de nieuwe kritiek weer zelf op zijn hals door dom rood te pakken na een harde charge. Het irriteert Theo Janssen en Alex Pastoor mateloos.

"Helemaal niet. Zodra je opvalt of afwijkt van de norm, zijn er altijd mensen die kritiek leveren of je naar beneden willen halen. Maar Goes krijgt dezelfde behandeling als iedere andere speler", zegt Makkelie. "Hij doet alles om te winnen, wij zijn er om te kijken of wat hij doet door de beugel kan of niet."

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.