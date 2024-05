'Dat is het probleem van de KNVB': Chris Woerts brengt ondanks stevige kritiek bezoek aan Oranje Leeuwinnen

Chris Woerts heeft deze week een bezoek gebracht aan de Oranje Leeuwinnen, die zich klaarstomen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland op 31 mei en 4 juni. Opvallend, want eerder liet de sportmarketeer zich nogal kritisch uit over vrouwenvoetbal en over gelijke salarissen in het speciaal.

Voor de context moeten we terug naar begin april. Woerts bekritiseerde het vrouwenvoetbal en zei bij Vandaag Inside: "Die dames moeten hun mond houden, die kunnen amper de bal van A naar B spelen." Die teksten van Woerts werden door deze site voorgelegd aan bondscoach Andries Jonker, die op zijn beurt Woerts uitnodigde bij een training.

Bezoekje aan de Leeuwinnen

In eerste instantie was Woerts niet zo happig op de uitnodiging van bondscoach Jonker. "Nodigt hij me via de pers uit om een training bij te wonen. Hij moet z'n mond houden, die wijsneus", riep hij destijds. Toch krabbelde de sportmarketeer wat terug en was het deze week eindelijk zover: Woerts was aanwezig bij een training van de Oranje Leeuwinnen.

"Ik heb die uitdaging van Andries Jonker aangenomen. Ik ben helemaal naar Dordrecht gereden, tering eind weg, maar het was heel gezellig", sprak Woerts bij De Oranjezomer. "Ik heb ook uitgelegd dat ik niks tegen damesvoetbal heb, maar dat die gelijkwaardigheid van betalen nergens op slaat."

Gesprekken

Bij de training sprak Woerts onder andere met Daniëlle van de Donk, die afgelopen weekend de finale van de Champions League verloor met Olympique Lyon. "Toen heb ik ook uitgelegd dat het belachelijk is dat hun gelijkwaardig worden behandeld met mannen qua salaris, terwijl de KNVB de subsidie voor (vrouwelijke) Eredivisieclubs heeft afgebouwd", betoogde Woerts.

Overal in het land beginnen voetbalclubs ook met een vrouwenafdeling. 'Lachwekkend', vindt Woerts. "Daar is helemaal geen kwaliteit voor", concludeerde hij. "Je moet voor kwaliteit kiezen, niet voor kwantiteit. Dat is het grote probleem van de KNVB." Volgens Woerts moet de voetbalbond het geld dat wordt verdiend op het aanstaande EK gebruiken om te investeren in het vrouwenvoetbal. "Haal die speelsters die in het buitenland voetballen terug naar Nederland en geef ze een taak."

EK-kwalificatie

De Leeuwinnen staan voor twee belangrijke duels. Eerst spelen ze thuis tegen Finland, daarna uit. Oranje begon de EK-kwalificatie met een nederlaag in Italië (2-0) en een minimale overwinning op Noorwegen (1-0).