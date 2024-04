'Hij moet z'n mond houden, die wijsneus': Chris Woerts heeft helemaal geen zin in uitnodiging Andries Jonker

Chris Woerts haalde dinsdagavond redelijk hard uit naar Andries Jonker. De bondscoach van de Oranje Leeuwinnen had de sportmarketeer uitgenodigd om een training bij te wonen, om zo zelf te kunnen bepalen of zijn woorden over het slechte niveau waar waren. Maar daar heeft Woerts helemaal geen zin in.

Hij zat bij Vandaag Inside en reageerde op de uitnodiging van Jonker, die bij deze site zei dat Woerts van harte welkom was. "Wat een huilebalk is dat", reageerde Woerts fel bij de talkshow. "Nodigt hij me via de pers uit om een training bij te wonen. Hij moet z'n mond houden, die wijsneus."

'Die wijsneus weet het weer beter'

Woerts nam zijn woorden niet terug, ook niet na de kritiek. "Het niveau van de Eredivisie Vrouwen is laag, daar zijn we het allemaal over eens. Die wijsneus weet het dan weer beter. Gratis geld bestaat niet, ze willen gesubsidieerd worden maar dat gaat never nooit gebeuren."

'Ik ga binnenkort kijken'

Gaat hij dan helemaal niet in op de uitnodiging van Jonker om het niveau met eigen ogen te aanschouwen? "Jawel hoor, ik ga binnenkort wel een keer kijken. Zelf ook een balletje trappen. Is wel leuk", reageerde Woerts lacherig.

Uitnodiging Andries Jonker

Woerts zei vorige week tijdens de discussie over de salarissen in het vrouwenvoetbal dat 'ze niet moesten zeuren, want ze krijgen amper de bal van A naar B'. Bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, Andries Jonker, reageerde daar gevat op en nodigde Woerts van harte uit om naar een training te komen kijken om te bepalen of het inderdaad zo slecht is als hij denkt.

