Dean Huijsen in de wolken na transfer naar Real Madrid: 'Gelukkigste mens ter wereld'

Dean Huijsen leeft zijn droom. De twintigjarige verdediger werd vorige maand al binnengehaald door Real Madrid, maar blikt nu voor het eerst uitgebreid terug op zijn toptransfer. In gesprek met de Spaanse krant AS vertelt hij openhartig over het moment dat alles veranderde, van een opmars in de Premier League naar het witte shirt van 'De Koninklijke'.

"Ik ben misschien wel de gelukkigste mens ter wereld", aldus een trotse Huijsen, die zich momenteel met de Spaanse nationale ploeg voorbereidt op de halve finale van de Nations League tegen Frankrijk. "Het plan was eigenlijk om nog twee jaar bij Bournemouth te blijven. Alles ging ineens zó snel, ik denk dat ik het nog niet helemaal besef", geeft hij toe.

In sneltreinvaart naar Real Madrid

Real Madrid betaalde liefst zestig miljoen euro voor de centrale verdediger, die afgelopen zomer nog voor vijftien miljoen euro overkwam van Juventus. Huijsen maakte indruk in de Premier League met zijn volwassen spel, rust aan de bal en leiderschap achterin. In korte tijd groeide hij bij Bournemouth uit tot een vaste waarde, wat de Spaanse topclub ertoe bracht snel toe te slaan.

De in Amsterdam geboren verdediger doorliep eerder de jeugdopleidingen van Málaga en Juventus, en speelde op huurbasis voor AS Roma. Bij Juventus bleef zijn doorbraak in het eerste elftal uit, maar zijn korte periode in Italië en vooral zijn Premier League-seizoen versnelden zijn carrière enorm.

Sergio Ramos als blauwdruk voor Huijsen

In het interview noemt hij Sergio Ramos als zijn grote voorbeeld. "Hij had alles: hij was een leider, hij kon scoren, hij was in alle opzichten compleet. Ik probeer net als hij te zijn", zegt Huijsen over zijn idool. "Hij kon wedstrijden beslissen, en ik hoop dat ik op mijn manier ook zo’n impact kan maken."

Door zijn snelle overstap lijkt Huijsen direct inzetbaar op het WK voor clubs, dat medio juni van start gaat in de Verenigde Staten. Real Madrid kampt met blessureleed achterin en zoekt stabiliteit. De timing van zijn komst zou wel eens perfect kunnen zijn.

Nations League

Voordat hij zich volledig op Real Madrid kan richten, wacht Huijsen eerst nog een mogelijk hoogtepunt met Spanje. Donderdagavond speelt hij met La Roja de halve finale van de Nations League tegen Frankrijk. De verwachting is dat bondscoach Luis de la Fuente opnieuw een beroep op hem doet, zeker gezien zijn sterke optreden in de vorige interlands.

