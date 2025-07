Joël Drommel beleefde vrijdag een debuut om snel te vergeten bij Sparta Rotterdam. De nieuwe aanwinst, gehuurd van PSV, maakte in een oefenwedstrijd tegen De Graafschap twee dure fouten, die mede leidden tot een teleurstellend 3-3 gelijkspel.

De nieuwe doelman had zich vast een ander debuut voorgesteld, maar halverwege de eerste helft sloeg het noodlot toe. Tijdens een ogenschijnlijk eenvoudige doeltrap speelde Drommel een korte pass naar zijn ploeggenoot. De bal kwam echter snel terug, waarna de keeper de situatie niet goed kon inschatten. Hij probeerde de bal weg te schieten, maar raakte per ongeluk het been van Reuven Niemeijer, die daardoor kon scoren en de gelijkmaker voor De Graafschap maakte.

Vlak voor rust ging het opnieuw mis voor Drommel. Een schot van Ibrahim El Kadiri, dat vanuit een lastige hoek kwam, leek houdbaar, maar de keeper kon de bal niet controleren. Het schot verdween via zijn handen in het doel, waardoor De Graafschap op voorsprong kwam: 2-3.

Drommel blijft in de kleedkamer achter

Na deze tweede fout werd Drommel in de rust gewisseld en bleef in de kleedkamer achter. Filip Bednarek nam zijn plek onder de lat over en hield het doel schoon in de tweede helft. Sparta vocht zich terug en via Joshua Kitolano werd de eindstand op 3-3 bepaald.

Ondanks de fouten blijft er vertrouwen in Drommel. Hij had voorafgaand aan de wedstrijd slechts enkele trainingen met zijn nieuwe ploeg gehad en kreeg de opdracht om maximaal 45 minuten te keepen. Technisch directeur Gerard Nijkamp gaf aan dat Drommel de tijd moet krijgen om zich aan te passen en zijn beste niveau te bereiken bij Sparta.

Weerzien met PSV

Het Eredivisie-seizoen begint voor Sparta op 9 augustus met een uitwedstrijd tegen PSV, de club waar Drommel vandaan komt. Na zijn moeizame debuut wacht hem meteen een lastige uitdaging om zijn vertrouwen terug te vinden en zich te bewijzen onder de lat.

