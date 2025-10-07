Denzel Dumfries heeft het geloof dat Nederland in 2026 het WK kan winnen. De rechtsback denkt dat hij zelf het voortouw moet nemen om dat voor elkaar te krijgen. "Alles moet wel een beetje meezitten. Het moet net goed vallen. Maar daar heb je zelf ook veel invloed op."

Denzel Dumfries gelooft in een wereldtitel voor Oranje, op het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. "Als je naar onze spelers kijkt, denk ik dat we een heel goed elftal hebben", zegt de rechtsback.

Nooit opgeven, altijd energie leveren en jezelf steeds verbeteren. Die eigenschappen zorgden ervoor dat Dumfries vorige maand als 25e eindigde op het gala voor beste voetballers van de wereld. Een positie voor Erling Haaland, de superspits van Manchester City. "Al die wereldsterren op een plek bij elkaar. Dat was wel bijzonder en een grote eer voor me", vertelt de 67-voudig international vlak voor de tweede training van Oranje voor de komende duels met Malta en Finland in de WK-kwalificatie.

'Op een niet-Nederlandse manier'

Met drie doelpunten en drie assists voor Internazionale in de halve finales van de Champions League tegen FC Barcelona trok Dumfries de aandacht van de jury. "Zulke prestaties zijn lastig te overtreffen", beseft hij. "Bij Oranje moet ook ik het voortouw blijven nemen en voorop gaan in de strijd. Op een niet-Nederlandse manier. Andere landen hebben soms nog een voorsprong op ons als het gaat om alles doen om te winnen. Bij Inter zijn we daar meesters in."

'Dat mag niet gebeuren'

Het vlaggenschip van het Nederlandse voetbal ligt met 10 punten in vier duels op koers voor een plek op het WK, al was het spel in de laatste gewonnen interland tegen Litouwen (2-3) zwaar ondermaats. "Dat mag niet gebeuren, maar de realiteit is dat het wel is gebeurd", stelt Dumfries. "We hebben daar denk ik wel lering uit getrokken. We moeten ieder duel negentig minuten aanstaan, ongeacht de tegenstander."

Record voor Denzel Dumfries

Tegen Malta en Finland wil Dumfries het spel van Oranje weer aanjagen met rushes over de rechterflank. Zo scoorde de verdediger vijf keer in de laatste acht interlands en is hij met elf doelpunten op weg naar een record van zijn huidige bondscoach Ronald Koeman, die zich met veertien doelpunten de meest scorende verdediger ooit van Oranje mag noemen.

Dat is niet slecht voor een verdediger die als klein jongetje zijn dromen in een schrift noteerde en op 18-jarige leeftijd nog voor de amateurs van Barendrecht speelde. "Ik kan wel zeggen dat zo'n record niets met me doet", lacht Dumfries. "Maar dat is niet zo. Het heeft niet mijn hoogste prioriteit, maar zou wel gaaf zijn. Als je jarenlang voor iets hebt gewerkt, moet je ook soms kunnen genieten."

Alles over de WK-kwalificatie

