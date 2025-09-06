Denzel Dumfries zat zaterdag naast Oranje-bondscoach Ronald Koeman bij de persconferentie voor de uitwedstrijd tegen Litouwen. Maandag speelt Oranje de vierde WK-kwalificatiewedstrijd. Donderdag bleef Oranje thuis tegen Polen steken op 1-1.

Dumfries heeft in de laatste zeven interlands vijf goals gemaakt en de speler van Inter staat in totaal op 11 treffers in 66 wedstrijden voor Oranje. Trainer Koeman heeft in zijn actieve loopbaan 14 keer doel getroffen in 78 interlands. De leerling nadert dus de meester, die ook verdediger was.

"En dan neemt hij nog niet eens penalty's", zegt Koeman over Dumfries. "Dat gaat niet lang meer duren denk ik, hopelijk niet", zo schat hij in dat Dumfries ook 14 interlandgoals haalt. De speler zelf blijft nuchter: "Een mooie uitdaging, daar was ik wel van op de hoogte ja."

Premier League

Dumfries speelt in de Italiaanse Serie A. Maar zou de Engelse Premier League hem niet beter liggen, gezien zijn loopvermogen en atletische sprongkracht:

"De Premier League is een geweldige competitie", zegt hij. "Zelf ben ik actief in de Serie A. Ik zit op m'n plek bij Inter, maar ik denk dat ik ook wel goed tot mijn recht zou komen in de Premier League. Dat zou ik zeker wel zien zitten. De Premier League staat bekend om z'n intensiteit, de Serie A is qua tactisch niveau een van de sterkste competities. Het zijn verschillende benaderingen van voetbal, maar in de Champions League zijn het altijd mooie clashes."

Verbaasd

Valentijn Driessen van De Telegraaf vraagt of Dumfries er verbaasd over is dat hij zich jaar na jaar ontwikkelt. Hij zegt: "Ik hoop dat het nooit ophoudt met mijn ontwikkeling. Nee, ik verbaas mezelf niet, ik leef gewoon in het moment en probeer elke dag beter te worden. Wat er nog beter kan? Toch wat meer doen in positie kiezen, spelen met mijn positie. Dat gaat wel beter, maar daar ben ik wel mee bezig."

