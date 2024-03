Deze Nederlanders zijn nog actief in de Europa League en Conference League

De achtste finales van de Europa League en Conference League staan donderdagavond op het programma. Een mooi moment om te kijken welke Nederlanders nog kans maken op deze Europese prijzen.

In totaal zijn zeventien Nederlanders die strijden om de eindzege in de Europa League. Eentje hoort daar eigenlijk niet bij om twee redenen. Dean Huijsen maakt als jonge verdediger furore bij AS Roma, maar kiest voor Spanje betreffende zijn interlandloopbaan. Zelfs wanneer Roma de Europa League wint, dan krijgt Huisen geen medaille. Hij is niet ingeschreven voor het Europese toernooi. Ploeggenoot Rick Karsdorp maakt wel kans op de eindzege in de Europa League.

'Dean Huijsen gaat spelen voor Spanje en schuift Oranje aan de kant' Een klap voor het Nederlands elftal. AS Roma-speler Dean Huijsen zou ja hebben gezegd tegen een uitnodiging van de Spaanse voetbalbond. De 18-jarige verdediger, die momenteel erg goed presteert in Italië, lijkt daarmee dus Oranje aan de kant te schuiven. Dat terwijl hij wel voor de Nederlandse jeugdelftallen speelde.

Roma neemt het donderdagavond op tegen Brighton and Hove Albion FC. Daar staan drie Nederlanders onder contract. Bart Verbuggen, Joël Veltman en Jan Paul van Hecke. Ook bij een ander Engels team zitten er drie Nederlanders in de selectie. Liverpool is met Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch natuurlijk topfavoriet op de eindzege.

Bij Bayer Leverkusen is Jeremie Frimpong een van de revelaties van het seizoen. Voor Timothy Fosu-Mensah geldt dat wat minder. Tijjani Reijnders heeft zich in de basis gespeeld bij AC Milan en maakt daar indruk. De laatste naam spreekt wat minder tot de verbeelding: Mick van Buren speelt bij Slavia Praag en hoopt de Italiaanse grootmacht uit te schakelen.

Eén duel in de Europa League werd woensdagavond al gespeeld: Sporting Lissabon nam het op tegen Atalanta Bergamo. Bij de Portugezen viel Jeremiah St. Juste in de rust in, terwijl bij de Italiaanse bezoekers Marten de Roon de aanvoerdersband droeg. Verder spelen ook Teun Koopmeiners, Hans Hateboer en Mitchell Bakker bij Atalanta.

Conference League

Ook in de Conference League zijn er nog een aantal (halve) Nederlanders die in het toernooi zitten. Zo speelt William Troost-Ekong voor Nigeria en PAOK Saloniki, maar werd hij geboren in Haarlem. Omar Rekik, broertje van Karim Rekik, speelt bij het Zwitsere Servette FC dat hem huurt van Arsenal. De in Nederland geboren verdediger komt uit voor Tunesië. In de competitie mag hij vanwege een administratieve fout niet meedoen, maar in Europa kan Rekik zijn minuten maken.

Ook Ferdi Kadioglu werd in Nederland geboren. De multifunctionele speler komt inmiddels uit voor Turkije en maakt met Fenerbahce SK, waar ook Jayden Oosterwolde ook speelt, nog kans op de winst in de Conference League. Dan blijven er nog drie namen over. Björn Meijer neemt het met Club Brugge op tegen Molde FK en Joris van Overeem gaat met Maccabi Tel Aviv op bezoek bij Olympiakos. Kjell Scherpen staat normaal gesproken onder de lat bij Sturm Graz, maar hij is momenteel geblesseerd.

Ajax

Verder zijn er bij Ajax natuurlijk nog veel Nederlanders die kans maken op de eindzege in de Conference League. Bij tegenstander Aston Villa spelen geen Nederlanders.