Internetfenomeen Marten de Roon viert Europa League-sprookje met knipoog naar Jiskefet

Marten de Roon beleefde donderdag een heerlijke voetbalavond. De Nederlander plaatste zich met Atalanta Bergamo ten koste van het grote Liverpool voor de halve finale van de Europa League. De Roon vierde het feestje met een referentie naar het programma Jiskefet, dat in de jaren '90 en '00 razend populair was in Nederland.

Voor de jongere lezer: Jiskefet was een satirisch programma van de VPRO, waarin sketches als 'Debiteuren, Crediteuren' en 'De Lullo's' werden opgevoerd. De Roon, die al vaker opvalt door zijn vermakelijke social media-posts, plaatste zijn hoofd op die van corpsbal Van Binsbergen (gespeeld door Michiel Romeyn), een van de drie 'Lullo's'. Met het bijschrift 'We gaan naar de halve finale Europa League, lullo' refereerde De Roon naar een van de bekende uitspraken van 'De Lullo's.'

Uitzinnig na behalen van halve finale

Atalanta verloor donderdag weliswaar met 0-1 in eigen stadion, maar dat was alsnog ruim voldoende na de klinkende zege (0-3) van een week geleden in Liverpool. In een andere, serieuzere post van De Roon blijkt hoe blij hij is met de prestatie van zijn ploeg.

Europa League | Jeremie Frimpong redt status Bayer Leverkusen, Roma schakelt Milan uit De vier halvefinalisten van de Europa League zijn bekend. Bayer Leverkusen, AS Roma, Olympique Marseille en Atalanta Bergamo maken zich op voor de halve eindstrijdt. Atalanta won over twee wedstrijden van Liverpool.

"Stel je voor dat je thuis tegen Liverpool speelt, de extra tijd is net begonnen, je weet dat het niet meer mis kan gaan. Fans zijn krankzinnig, schreeuwen, zingen. Je focust je nog steeds op de wedstrijd, maar in een vrij moment kijk je naar de fans en krijg je kippenvel. Dan is daar het eindsignaal en gaat het stadion uit zijn dak, teamgenoten rennen naar je toe: dat gevoel zal ik nooit vergeten als ik naar deze foto kijk", schrijft De Roon.

Atalanta treft in de halve finale Olympique Marseille. Op 2 mei reizen de Italianen naar Frankrijk, een week later is in Bergamo de return. De andere halve finale gaat tussen AS Roma en het dit seizoen nog altijd ongeslagen Bayer Leverkusen.