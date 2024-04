Jeremie Frimpong redt ongeslagen status van Bayer Leverkusen in de 89ste minuut

West Ham United leek lang op weg om als eerste club dit seizoen Bayer Leverkusen te verslaan. Dat gebeurde niet: Nederlander Jeremie Frimpong redde de ongeslagen status van zijn club in de 89e minuut.

Het leek namelijk 1-0 te worden voor West Ham United in Londen, nadat het duel in Leverkusen in 2-0 was geëindigd. Michail Antonio had West Ham, met oud-Ajacieden Edson Alvarez en Mohammed Kudus in de basis, al na een klein kwartier op voorsprong gezet.

Jeremie Frimpong begon op de bank bij Bayer Leverkusen, maar werd na de rust toch ingebracht door trainer Xabi Alonso. De Nederlandse rechtsback deed in de 89e minuut waarvoor hij was ingebracht: de gelijkmaker binnenwerken. Door zijn doelpunt blijft de ongeslagen reeks van Bayer Leverkusen voortbestaan en staat de teller nu op 44 wedstrijden op rij zonder nederlaag.

Check de goal hieronder:

Bundesliga

Bayer Leverkusen kroonde zich afgelopen weekend tot kampioen van Duitsland, door met 5-0 van Werder Bremen te winnen. Florian Wirtz was de grote man op het veld, Alonso was dat aan de zijkant. Door zijn tactisch vernuft bleef de club een heel seizoen ongeslagen in de Bundesliga: 25 zeges en 4 gelijke spelen. Er zijn nog vijf duels te gaan in Duitsland.

Ook in Europa was Bayer Leverkusen onverslaanbaar. De Duitse formatie is ook nog altijd ongeslagen in de Duitse beker, waar het inmiddels in de finale staat. Op 25 mei speelt Bayer tegen Kaiserslautern, wat zeventiende staat op het tweede niveau in Duitsland. In de halve finale van de Europa League treft Frimpong AS Roma. Blijft de ongeslagen status in de laatste wedstrijden van het seizoen bestaan?