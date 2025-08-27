Het is natuurlijk geen geheim dat er krankzinnige salarissen zijn in het moderne topvoetbal. In Saoedi-Arabië smijten ze de laatste jaren met miljoenencontracten, maar in Europa kunnen we er ook nog wat van. Dit zijn de clubs die op ons continent de hoogste salarissen uitdelen aan hun spelers.

De echte toppers in het mondiale voetbal verdienen in Europa tientallen miljoenen euro's per jaar. De toonaangevende Franse krant L'Équipe besloot de data op een rij te zetten en kwam er achter welke club gemiddeld gezien de hoogste vergoedingen uitdeelt.

Het blijkt dat Real Madrid de absolute koploper is. De Spaanse grootmacht betaalt een gemiddeld jaarsalaris van maar liefst 11,2 miljoen euro per speler voor het seizoen 2025-2026. Volgens de Franse krant ligt dit bedrag 6maar liefst 60% hoger dan bij de meeste andere Europese topclubs. Toch is dit een daling ten opzichte van vorig seizoen, toen het gemiddelde bij Real Madrid nog iets boven de 12 miljoen euro lag.

Real Madrid houdt aartsrivaal achter zich

Direct achter Real Madrid volgt aartsrivaal Barcelona met een gemiddeld jaarsalaris van 7,91 miljoen euro per speler, een daling ten opzichte van de 8,5 miljoen van vorig seizoen. Manchester City maakt de top drie compleet met een gemiddelde van 7,43 miljoen euro voor het seizoen 2025-2026. De Engelse club heeft de netto salarissen van zijn spelers juist met meer dan een miljoen euro verhoogd in vergelijking met het seizoen 2024/2025, zo blijkt uit het onderzoek.

Na deze top drie volgen Bayern München (7,38 miljoen euro), Paris Saint-Germain en Arsenal, beide met ongeveer 7 miljoen euro. Daarna komt een Engels kwartet bestaande uit Liverpool en Manchester United (rond de 6 miljoen euro), gevolgd door Chelsea en Tottenham (ongeveer 4,5 miljoen euro).

Italië doet niet meer mee

Opvallend is dat er geen enkele Italiaanse club in deze top 10 te vinden is. Uiteraard zijn er ook geen Nederlandse clubs te vinden tussen de financiële grootmachten.

