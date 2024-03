Dick Advocaat snapt niets van transfer Ajax: 'Waarom hebben ze hem gehaald?'

Dick Advocaat zat donderdagavond in de studio van Veronica om Aston Villa - Ajax te analyseren. De voetbaltrainer, die momenteel bondscoach van Curaçao is, snapt niets van een transfer die de Amsterdammers gedaan hebben.

Ajax kent een dramatisch seizoen. Na een turbulente zomer, met een falende combinatie van technisch directeur (Sven Mislintat) en trainer (Maurice Steijn), die samen een selectie bouwden die maar niet op elkaar ingespeeld raken. Het zorgde ervoor dat na het ontslag van beide hoofdpersonen John van 't Schip de burelen moest redden. Dat deed hij volgens Advocaat met een nutteloze transfer.

'Wie heeft hem gehaald?'

In de winter haalde Ajax Jordan Henderson op uit Saoedi-Arabië. Een verdedigende middenvelder, waar Ajax er volgens Advocaat al genoeg van had. "Wat ik nog steeds niet begrijp is wie hem bij Ajax gekocht heeft. Qua reputatie is het een fantastische jongen. Maar qua voetballer had Ajax hem niet nodig. Met Branco van den Boomen en nog een aantal anderen hebben ze identieke spelers in de selectie."

Mede-analist Wim Kieft is het niet eens met Advocaat, dat Ajax Henderson niet nodig had. "Je haalt hem ook vanwege zijn persoonlijkheid binnen. Met alle respect, Van den Boomen is ook maar een matige voetballer. Ajax had Henderson wél nodig."

Nationale ploeg

Voorlopig heeft trainer Van 't Schip Henderson wel nodig. De Engelse middenvelder start wanneer het kan bij Ajax, behalve op kunstgras. Het heeft hem een oproep voor de Engelse nationale ploeg opgeleverd, voor het eerst sinds hij naar Saoedi-Arabië vertrok. Donderdagavond startte hij ook weer in de uitwedstrijd in 'zijn' Engeland bij Aston Villa.