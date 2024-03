Hugo Borst veegt de vloer aan met 'gewetenloze uitvreters' Georginio Wijnaldum en Jordan Henderson

Georginio Wijnaldum zit bij de voorselectie van het Nederlands elftal en Jordan Henderson draagt na anderhalve maand de aanvoerdersband al bij Ajax. Samen speelden ze bij Liverpool en bij Al Ettifaq. Columnist Hugo Borst maakt gehakt van de twee middenvelders.

In zijn column voor het AD noemt Borst Wijnaldum 'een uitgerangeerde' voetballer. "Gini is wellicht pas 33 jaar, maar vanwege zijn overbetaalde verblijf in een autocratisch bejaardenhuis, een oord waar rollatorvoetbal wordt gespeeld en waar je trouwens verplicht bent stenigingen en anderen doodvonnissen te liken (elk duimpje een ton) en de andere kant op te kijken als er arbeidsmigranten worden uitgebuit, is hij een senior geworden. Een ouwe lul dus", is Borst niet mild. "Zo iemand moet de bondscoach helemaal niet willen oproepen."

Ook oud-teamgenoot Henderson moet het flink ontgelden bij de Sparta-fan. "Hij is een dissonant op het middenveld van Ajax. Zoveel ervaring maar inmiddels zo uitgewoond dat hij de kracht mist om constant te presteren. Veel balletjes breed en terug, maar zelden vooruit."

'Henderson hypocriet'

"Henderson kwam ooit op voor de rechten van homoseksuelen", vervolgt Borst zijn kritiek. "En uitgerekend in een land waar alleen heteroseksualiteit is toegestaan gaat hij voetballen. Verraad. Terwijl hij op het middelveld de bal passt op Wijnaldum worden er in Saoedi-Arabië homo's vanwege hun andere seksuele voorkeur veroordeeld en gevangen gezet. Dan ben je, als aanvankelijk voorvechter van de LHBTIQ-gemeenschap, een hypocriet. En iedereen die nu een Ajax-shirtje draagt van Henderson is dat ook."