Dit staat er nog op het spel in de laatste speelronde van de Eredivisie

33 van de 34 speelrondes zijn afgewerkt in de Eredivisie en dus is het seizoen bijna voorbij. Een hoop beslissingen zijn al gevallen, maar nog niet alles is al zeker. Lees hieronder wat er nog op het spel staat in speelronde 34.

PSV mocht op 5 mei de kampioensschaal al in de lucht steken en Feyenoord is al verzekerd van de tweede plaats. Beide teams gaan als beloning de Champions League in. Voor FC Volendam en Vitesse zijn de druiven onderin zuur: zij degraderen beide uit de Eredivisie. De belangrijkste beslissingen zijn dus al gevallen, maar toch is de laatste speelronde zeker nog wel interessant.

Uitslagen en stand Eredivisie | RKC ontsnapt in de slotfase, doelpuntenregen bij Twente - Volendam, Ajax nu zeker Alle wedstrijden uit de 33ste speelronde van de eredivisie werden zondagmiddag vanaf 14.30 uur afgewerkt. Veel beslissingen zijn al gevallen, maar er is nog een felle strijd om plek drie en ook de plek in de play-offs tegen degradatie ligt nog niet vast.

FC Twente en AZ strijden om Champions League

De derde plaats in de Eredivisie geeft recht op deelname aan de derde voorronde van de Champions League. Dat betekent dat er twee rondes moeten worden overleefd om mee te mogen doen aan het hoofdtoernooi. FC Twente en AZ strijden in de laatste speelronde om die derde plaats. De ploeg uit Enschede heeft 66 punten en een doelsaldo van +32, AZ heeft 64 punten met een doelsaldo van +31.

Twente heeft dus de beste papieren. De ploeg van Joseph Oosting gaat op bezoek bij het al uitgespeelde PEC Zwolle en AZ speelt thuis tegen FC Utrecht, dat al zeker is van de play-offs om Europees voetbal. De hoop in Alkmaar zal dus zijn dat PEC er alles aan doet om aanvoerder Bram van Polen in eigen huis een mooi afscheid te gunnen.

RKC, Excelsior en Heracles vechten om lijfsbehoud

Ook de strijd om wie er de play-offs tegen degradatie in gaat, is nog niet beslecht. RKC Waalwijk en Excelsior lijken het met elkaar uit te moeten gaan maken, maar ook Heracles Almelo kan nog altijd op de zestiende plaats eindigen. De ploeg uit Almelo staat veertiende met 32 punten en een doelsaldo van -33. RKC en Excelsior staan drie punten achter Heracles, maar hebben wel een beter doelsaldo. RKC is nummer vijftien met -16 en de Kralingers staan zestiende met -19.

Heracles heeft aan een puntje thuis tegen het uitgespeelde Fortuna Sittard genoeg aan een puntje. Lukt dat niet dan moet het hopen dat RKC en/of Excelsior niet weet te winnen. Dat lijkt een vrij realistisch scenario, want de Waalwijkers gaan op bezoek bij kampioen PSV en Excelsior speelt uit tegen stadgenoot Feyenoord.

De strijd lijkt dus te gaan tussen RKC en Excelsior. Het kan er weleens om gaan draaien welke ploeg de minste doelpunten tegenkrijgt op de laatste dag. Excelsior heeft meer doelpunten gemaakt dan RKC en moet dus het verschil van drie goals in doelsaldo overbruggen. Een 1-0 nederlaag in De Kuip kan voldoende zijn als RKC met vier of meer goals verliest in Eindhoven.