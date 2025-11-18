Na de zege van Oranje op Litouwen ging bondscoach Ronald Koeman goedgemutst in op de vragen van de pers. Het gesprek kwam zelfs uit op een razend populaire Nederlandse rapper.

In de Johan Cruijff Arena, waar Nederland zijn laatste WK-kwalificatiewedstrijf afwerkte, was er een muzikale pre-show op poten gezet. Frenna, Yuki en Feest DJ Ruud waren de geboekte artiesten.

Koeman kreeg van Sportnieuws.nl de vraag of hij vanwege de muziek in het stadion al zin krijgt in het WK voetbal 2026, dat in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wordt gehouden. "Je bedoelt de muziek van Frenna?", zo toont de in Zaandam geboren Koeman zich als een man die bij de tijd is.

Frenna

"Dat was voor de wedstrijd", stipt de verslaggever van deze site aan. "Oh, ik zag hem ook na de wedstrijd staan", zo verwijst Koeman naar Francis 'Frenna' Edusei, die doorbrak als lid van de rapgroep SFB.

"Ik kende hem niet", legt hij uit. "In mei werd mijn jongste zoon 30. Toen wilden we een artiest voor hem regelen. Ik kreeg via via te horen over Frenna. Toen ging ik toch even opzoeken wie Frenna was. Het was toen een fantastische avond. Hij is toen wel gekomen. Inmiddels ken ik hem wel. Het is niet dat ik de hele dag die muziek draai, totaal niet, maar ik weet wel wie hij is."

Viva Hollandia

Na afloop klonken er feesthits door het stadion, van het type Viva Hollandia. "Daar heb ik weleens een biertje op gedronken", laat Koeman weten.

De oudste zoon van Ronald Koeman is keeper Ronald Koeman jr., geboren in mei 1995 te Barcelona, waar zijn vader toen speelde. Koeman jr. is keeper bij Telstar.

WK voetbal 2026

Het Nederlands elftal doet volgend jaar zomer voor de twaalfde keer mee aan het wereldkampioenschap voetbal. De beste prestatie van Oranje in de voorgaande elf deelnames is de tweede plaats. Het nationale voetbalelftal bereikte drie keer de WK-finale, maar die gingen in 1974 (tegen West-Duitsland), 1978 (Argentinië) en 2010 (Spanje) allemaal verloren.