PSV staat aan de vooravond van een reeks cruciale duels in de Champions League. Met nog drie wedstrijden te gaan, waaronder een thuiswedstrijd tegen de Spaanse grootmacht Atlético Madrid, blijft de hoop op de tussenronde in Europa springlevend. Dankzij eerdere indrukwekkende stunts heeft PSV een uitstekende uitgangspositie. Sportnieuws.nl zet de mogelijke scenario's op een rij.

Allereerst de huidige situatie: PSV heeft na vijf wedstrijden al acht punten verzameld. Onnodige punten werden verspeeld in de nederlaag tegen Union St-Gillis (3-1) en het gelijkspel tegen Olympiakos (1-1). De zeges op Napoli (6-2), Liverpool (1-4) en het gelijkspel tegen Bayer Leverkusen hebben echter voor een geweldige uitgangspositie gezorgd. Tóch moet PSV nog steeds alles uit de kast halen in het zware restrerende programma.

Scenario 1: winst tegen Atlético Madrid

Bij een overwinning op Atlético zet PSV een gigantische stap richting de tussenronde van het miljardenbal. Met elf punten op zak, zou de ploeg in de resterende wedstrijden tegen Atlético Madrid (thuis), Newcastle United (uit) en Bayern München (thuis) zelfs nog een goede kans hebben op directe plaatsing voor de knockout-fase.

Scenario 2: Gelijkspel tegen Atlético

Een gelijkspel tegen de Spanjaarden kan al een cruciaal resultaat zijn. Hoewel er vorig seizoen minimaal elf punten nodig waren om de volgende ronde te halen, is er een kans dat PSV dit jaar aan negen of tien al genoeg heeft. Als PSV een punt weet te pakken tegen Atlético dan is één gelijkspel of overwinning in de resterende duels misschien dus voldoende.

Scenario 3: Nederlaag tegen ploeg van Simeone

Een nederlaag zou de situatie een stuk ingewikkelder maken. PSV zal dan nog één keer moeten stunten in de resterende twee wedstrijden. De uitwedstrijd tegen Newcastle United zal een lastig karwei worden, maar er moet niet vergeten worden dat Bayern hoogstwaarschijnlijk in de laatste speelronde van de competitiefase al geplaatst is en mogelijk met een B-elftal zal aantreden.

Verwachting van Opta

Sportdatabureau Opta schat in dat PSV met 8,66 punten (afgerond 9) op de 24e plaats gaat eindigen. De nummers 9 tot en met 24 gaan naar de tussenronde van de Champions League. Vier punten in de laatste drie wedstrijden, zou volgens berekeningen dus net aan voldoende moeten zijn voor een plek in de volgende ronde. Een overwinning op Liverpool is dus van cruciaal belang om de druk in het slot van het toernooi te verminderen.

Verwachte positie Club Verwachte punten 20 PSV 11.11 21 Qarabag 10.31 22 Marseille 9.89 23 Monaco 9.51 24 Union St-Gillis 9.29 25 Pafos 8.47



*Ranglijst op basis van sportdatabureau Opta. Nummer 25 gaat niét door in Champions League.

Atlético Madrid- PSV

Atlético Madrid staat er met negen punten óók goed voor. De Madrilenen blijven de favoriet voor winst in het Philips Stadion. De aftrap is om 21:00 uur.

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.