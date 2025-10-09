PSV-directeur Marcel Brands heeft meer duidelijkheid verschaft over de stijgende prijzen van wedstrijdtickets. Supporters van de club uit Eindhoven zijn de laatste twee seizoenen behoorlijk kritisch over de kosten van Champions League-tickets. Brands geeft toe dat de oplopende prijzen ook voor de directie van PSV een punt van aandacht zijn.

Voor de thuiswedstrijd van PSV tegen Union St-Gillis begonnen de prijzen bij 55 euro, terwijl tickets voor de duels tegen Napoli, Atlético Madrid en Bayern München opliepen tot 75 euro. "De stijgende prijzen zijn voor ons ook wel een zorg, hoor. Je wil uiteindelijk het voetbal voor iedereen betaalbaar en haalbaar houden", zegt Brands voor de camera van Sportnieuws.nl.

PSV worstelt met eigen kosten

Volgens de algemeen directeur van PSV heeft de regerend landskampioen geen andere keuze dan de prijzen te verhogen. "Je merkt dat wij worstelen met de kosten die wij moeten maken voor het organiseren van de wedstrijd", legt Brands uit, verwijzend naar uitgaven voor energie, schoonmaak en veiligheidsmaatregelen.

"Iedereen wil op zijn werk ook graag een loonsverhoging zien. Dat geldt ook voor onze medewerkers binnen de organisatie. Daarnaast zijn de kosten van externe partijen die wij inhuren voor het organiseren van wedstrijden gestegen. Toch proberen wij de kaarten niet in hetzelfde tempo te verhogen, maar juist iets voorzichtiger te zijn. We willen uiteindelijk zo min mogelijk doorberekenen aan de fans, dus dat blijft zeker een aandachtspunt", gaat de directeur verder.

'Zeker niet een fan of een supporter uitbuiten'

Brands werd ook gewezen op de lage ticketprijzen bij het Champions League-duel tussen Bayer Leverkusen en PSV. Daar kostte een kaart op de hoofdtribune slechts 44 euro, terwijl een ticket in de nok van het het Philips Stadion tegen Napoli, Bayern of Atlético 70 euro kost. "Ik weet niet of we dat naar beneden kunnen brengen, maar we moeten daar wel over nadenken. Kijk, de Duitse constructie is vaak wel anders. Het is niet zo dat wij meer winst willen maken. En als we winst hebben, dan stoppen we dat in het voetbal. Wij proberen zeker niet een fan of een supporter uit te buiten. Dat is het laatste wat we willen", benadrukt hij.

