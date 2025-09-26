Estelle van 't Schip (32) is de dochter van voetbaltrainer John van 't Schip. Zij verloren in 2023 respectievelijk hun moeder en echtgenote: Daniëlle Oonk. Bijna twee jaar later doet dat uiteraard nog steeds pijn bij hen.

Daniëlle Oonk overleed op 55-jarige leeftijd op 10 oktober 2023. Ze leed al lange tijd aan uitgezaaide endeldarmkanker. Oonk was de dochter van zangeres en actrice Willeke Alberti en Joop Oonk. Samen met ohn van 't Schip had Daniëlle twee kinderen: Estelle en Davey.

Laatste adem

In gesprek met Linda Meiden vertelt Estelle Van 't Schip over de impact van het heengaan van haar geliefde moeder. "Je moeder haar laatste adem uit zien blazen, is traumatisch. Ik heb er EMDR voor gehad", vertelt ze.

EMDR staat voor Eye movement desensitization and reprocessing. Daarbij stimuleert de behandelaar oogbewegingen bij de patiënt, met als doel dat laatstgenoemde een kleinere emotionele lading ervaart bij heftige herinneringen. De hersenen worden als het ware opnieuw geprogrammeerd.

Echt voelen

De rouwfase was in het begin zwaar en ingrijpend voor Estelle. "Het dwingt je om stil te staan en écht te voelen. Ik ging, en ga nog steeds, door allerlei fases heen: boosheid, ongeloof, verdriet", zegt ze over de nasleep.

"Rouw is overvallen worden door het blijvende verdriet. Je kan het niet ‘een plek geven’, zoals veel mensen goedbedoeld zeggen. Ik zal de dood van mijn moeder nooit een plek kunnen geven, maar het verdriet altijd bij me dragen. Tot mijn eigen dood."

Humor

Ze wil en kan haar moeder niet loslaten. Keer op keer wordt ze aan haar herinnerd. Het heeft er wat haar betreft veel van weg dat haar moeder signalen wil geven. "Als ik een vraag heb, hoor ik haar op haar manier antwoord geven. Soms hoor ik haar stem zonder dat ik erom vraag", legt ze uit.

Ook put ze inspiratie uit de levenslessen van Daniëlle. "Mijn moeder zei altijd: ‘Hou de humor erin en neem jezelf niet te serieus.’ En daar hou ik me aan. Ik kan impulsief zijn, lachen om mezelf."