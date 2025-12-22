Een forse tegenvaller voor Japan in aanloop naar het WK. Takumi Minamino heeft een zware knieblessure opgelopen en dreigt het wereldkampioenschap van komende zomer te missen. De smaakmaker viel afgelopen weekend uit bij zijn club AS Monaco en wacht nu een langdurige revalidatie.

De Japanse middenvelder liep de blessure op tijdens de bekerwedstrijd van zondag met AS Monaco. De club maakte bekend dat Minamino een gescheurde voorste kruisband in zijn linkerknie heeft opgelopen. Wat dit exact betekent voor zijn beschikbaarheid op het WK, is nog niet officieel uitgesproken, maar de vooruitzichten zijn somber.

Minamino ging in het gewonnen duel met Auxerre (2-1) al vroeg naar de grond en moest met zijn handen voor zijn gezicht het veld verlaten. Na uitgebreid onderzoek bleek de schade ernstig. Spelers met een dergelijke blessure staan doorgaans negen tot twaalf maanden aan de kant, waardoor deelname aan het WK uiterst twijfelachtig wordt.

Drama voor Japan in aanloop naar WK

Voor Japan is dat een enorme klap. Minamino geldt al jaren als een vaste waarde en creatieve motor van de ploeg. De aanvallende middenvelder staat inmiddels op 73 interlands en was in meerdere kwalificatiecampagnes én eindtoernooien bepalend met doelpunten en assists.

De blessure is extra zuur gezien de staat van dienst van Takumi Minamino. De aanvallende middenvelder brak in Europa door bij Red Bull Salzburg en verdiende daarmee een transfer naar Liverpool, waar hij deel uitmaakte van een succesvolle periode onder Jürgen Klopp. Hoewel hij daar vaak moest concurreren met wereldsterren, pakte hij wel meerdere prijzen en deed hij waardevolle ervaring op op het hoogste niveau. Via een tussenstap bij AS Monaco groeide Minamino opnieuw uit tot een dragende kracht, zowel bij zijn club als bij de nationale ploeg.

WK voetbal

Ook voor Oranje heeft het nieuws gevolgen. Japan is op 14 juni de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het wegvallen van Minamino zou de Aziatische grootmacht zichtbaar verzwakken, al blijft Japan bekendstaan als een lastig te bespelen ploeg.

Het WK van komede zomer wordt gespeeld van 11 juni tot en met 19 juli. Oranje speelt in de groepsfase tegen Japan, Tunesië en de winnaar van de play-offs met Oekraïne, Zweden, Polen en Albanië. Curaçao zit in een groep met Duitsland, Ivoorkust en Ecuador.