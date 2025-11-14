Curaçao heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) uitstekende zaken gedaan in de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat won met 0-7 van Bermuda.

Dankzij die overwinning staat het team nu bovenaan in de poule en heeft WK-kwalificatie compleet in eigen hand. Curaçao staat op elf punten, één meer dan Jamaica, dat op plek twee staat. En laat dat nu net de komende tegenstander zijn. Een zege betekent rechtstreekse kwalificatie. Curaçao plaatste zich nog nooit voor de eindronde van een WK voetbal.

De laatste groepswedstrijd wordt gespeeld in de nacht van dinsdag op woensdag in Kingston. De winnaar van de groep plaatst zich rechtstreeks voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De nummer twee van Groep B krijgt nog een kans via een play-off.

Droomstart

Curaçao kende in het National Stadium in Devonshire op Bermuda een droomstart. Het team kwam al na drie minuten op voorsprong via aanvoerder Leandro Bacuna. Die mocht aanleggen voor een strafschop, na een handsbal. Na een half uur was hij zijn jongere broer Juninho die de 2-0 scoorde.

De debuterende Jordi Pauliña bracht de stand uit een penalty op 3-0. Via Sontje Hansen, opnieuw Pauliña, Ar’Jhani Martha en Roshon van Eijma werd uiteindelijk de monsterscore van 7-0 bereikt.

Eerbetoon Dick Advocaat

Advocaat staat een mooi eerbetoon te wachten als hij zich met de ploeg weet te plaatsen voor het WK. Hoofdsponsor van het nationale elftal is luchtvaartmaatschappij Corendon. Zij hebben er alle vertrouwen in dat Curaçao het gaat flikken.

Advocaat en Cor Pot zijn een geliefd trainersduo op het eiland en Corendon wil hen bij plaatsing dan ook graag in het zonnetje zetten. Zo wordt de naam van het bedrijf, mocht Curaçao zich kwalificeren, voor één dag ongedoopt tot 'Corendick'. "Aan het logo wordt druk gewerkt. Wij geloven in een 'Dick voor mekaar Show'", zo grapt Martin de Boer, commercieel-directeur van de reisorganisatie.

