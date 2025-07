In de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast legt camerajournalist Leah Smith haar collega Aron Kattenpoel Oude Heerink een stelling voor: 'Daniëlle van de Donk verdient een mooier afscheid dan dit EK'. De Oranje Leeuwinnen-watcher reageert vol overtuiging. "Je gunt haar in ieder geval geen afscheid met een pijnlijke uitschakeling in de groepsfase."

Tijdens de persconferentie liet Van de Donk plotseling weten dat het duel tegen Frankrijk haar laatste interland op een eindtoernooi wordt, mits ze worden uitgeschakeld op het EK. "Daar ben ik nog niet over uit", zegt de 33-jarige middenveldster over het feit of het überhaupt haar laatste cap voor het Nederlands elftal wordt. "Maar het is wel mijn laatste wedstrijd op een toernooi."

Dit is Daniëlle van de Donk: getrouwd met teamgenote, al 15 jaar bijzonder populair én geridderd met Oranje Daniëlle van de Donk is al jarenlang een van de populairste namen binnen het Nederlandse vrouwenvoetbal. De aanvallende middenvelder speelt sinds 2021 voor het Franse Olympique Lyonnais en is al sinds 2010 een onmisbare schakel bij de Oranje Leeuwinnen. Met haar grenzeloze energie, creativiteit op het middenveld én imposante palmares hoort Van de Donk bij de absolute top van het Europese voetbal. Dit weten we over haar.

Afscheid in stijl

Hierdoor kan de interlandloopbaan van de populaire Oranje Leeuwin abrupt eindigen. "Het is wel heel pijnlijk en jammerlijk om op zo’n manier afscheid te nemen. Dan wil je eigenlijk ook dat ze afscheid neemt met een titel en een eigen standbeeld in de beeldentuin bij de KNVB in Zeist, tussen Johan Cruijff en Rinus Michels", aldus Aron. "Je gunt haar in ieder geval geen afscheid met een pijnlijke uitschakeling in de groepsfase... wat al sinds 2013 niet meer is gebeurd."

Beluister hieronder de nieuwste Sportnieuws.nl in Oranje-podcast.

'Lijkt al een afscheidstournee'

Leah is het eens met haar collega, maar onderstreept ook dat Van de Donk een bijzonder EK beleeft. Ze speelde immers jarenlang bij Olympique Lyon en Arsenal. "Het lijkt al een beetje een afscheidstournee, want ze speelde in haar carrière natuurlijk jarenlang in Frankrijk en Engeland en dat zijn precies de landen waar de Leeuwinnen tegen spelen op het EK. Het voelt ook wel als een mooi afscheid, al wil je het liefst dat ze stopt met een hoogtepunt."

Daniëlle van de Donk reageert op ophef bij Oranje Leeuwinnen: 'Het valt allemaal wel mee' Daniëlle van de Donk heeft voor het eerst gereageerd op haar veelbesproken interview, waarbij ze voor de nodige gefronste werkbrauwen zorgde. De Oranje Leeuwin weigert te spreken van een eigen fout en vindt de ophef voornamelijk gecreëerd door anderen. "Er is niks misgegaan", stelt Van de Donk op de persconferentie.

Géén eindtoernooi meer voor Van de Donk

Hoewel de 170-voudig international eerder had aangegeven geen EK meer te spelen, noemt ze tussen neus en lippen door nu ook geen enkel eindtoernooi meer te gaan spelen. Aron spreekt van een 'bijzondere uitspraak'. "Met haar kwaliteiten vind ik dat ze écht nog makkelijk mee zou kunnen naar het WK 2027 in Brazilië. Ik vind haar typisch een speelster die nog héél belangrijk kan zijn, vooral omdat ze nu nog één van de uitblinksters is én haar ervaringen dan kan delen."

Leah brengt nuance aan. "We weten natuurlijk niet hoe zij zich voelt en hoe snel zij weer herstelt. Maar we zijn het er denk ik over eens dat zij nog steeds een heel belangrijke rol heeft", zegt ze, waarna Aron toevoegt. "Laten we in ieder geval hopen dat ze een mooi afscheidsduel krijgt."

Oranje Leeuwinnen geloven in 'Mirakel van Basel': 'We zijn zeker niet kansloos, dat vind ik zo stom' De Oranje Leeuwinnen maken zich op voor het 'Mirakel van Basel'. De ploeg van Andries Jonker heeft een wonder nodig tegen Frankrijk om zich alsnog te plaatsen voor de kwartfinale. De Oranje Leeuwinnen geloven zelf zeker wél in een stunt. "Zijn op de juiste weg om wél een goede prestatie neer te zetten", stelt Daniëlle van de Donk op de persconferentie.

Sportnieuws.nl in Oranje

Camerajournalist Leah Smith en voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink zijn óók aanwezig op het EK in Zwitserland. Zij praten je in de Sportnieuws.nl in Oranje-videopodcast iedere dag bij over wat er achter de schermen gebeurd op het EK. Ditmaal aandacht voor de persconferenties van Andries Jonker en Daniëlle van de Donk. Bekijk hieronder de volledige video of beluister 'm via je favoriete podcastplatform.

EK in Zwitserland

De Oranje Leeuwinnen hebben in ieder geval een wonder nodig om het afscheid van Daniëlle van de Donk in ieder geval met één duel uit te stellen. De ploeg van Andries Jonker moet dan zelf met 3-0 zien te winnen van Frankrijk óf moet hopen op een stunt van Wales tegen Engeland.