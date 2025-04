Dringend advies voor bijna transfervrije PSV'er Luuk de Jong: 'Je wereld wordt dan zoveel groter'

Luuk de Jong zit op de wip bij PSV. Hij heeft een aflopend contract en wil nog niet bepalen wat hij daarmee gaat doen. Niet alleen voor hem, maar ook voor zijn familie zou het een geweldige stap zijn om nog één keer naar het buitenland te gaan. "Dan ligt de wereld echt aan hun voeten."

Het zijn spannende tijden voor PSV en Luuk de Jong. Het is een teleurstellend seizoen na een geweldig jaar en de aanvoerder weet nog niet wat hij wil doen. PSV wil hem maar wat graag behouden, de gesprekken lopen ook wel, maar De Jong wil rustig zijn opties afwegen. Misschien zit er nog wel een leuk avontuur in het vat. Robert Maaskant, trainer van Helmond Sport, raadt dat ten zeerste aan in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Erop uit met het gezin

De situatie bij PSV is namelijk hoogstens onzeker voor De Jong als Ricardo Pepi terugkomt, maar los van het sportieve aspect vindt Maaskant dat hij erop uit moet. "Ook met zijn gezin kan hij een mooi avontuur in het buitenland aan gaan. School voor de kinderen maakt toch niet uit? Denk je dat je geen levenservaring opdoet om in een ander land op school te zitten te zijn?"

Hij gaat nog even door over de voordelen van de kinderen: "En dat je andere mensen ontmoet en andere talen leert. Je wereld wordt zoveel groter op het moment dat jij meerdere talen goed beheerst. Als hij straks nog naar Spanje toe gaat en die kinderen spreken dadelijk Spaans, dan ligt de wereld aan hun voeten. Dat is veel belangrijker dan een jaartje school in Nederland", is zijn mening.

"Ik vind dat je kinderen moet voorbereiden op school op wat ze in de maatschappij laten meemaken. En ik denk dat 80% van de opleidingen in Nederland niet matcht met wat er gaat komen in de Nederlandse maatschappij aan werk."

Concurrentie met Pepi

De Jong gaf in een eerder interview met Sportnieuws.nl aan, wel te kunnen schikken in een rol achter Pepi als dat is wat er gevraagd wordt bij PSV. Maar hij zal zichzelf nooit als tweede spits zien. "Een plek als eerste spits zal hij nooit gegarandeerd krijgen bij PSV, denk ik. Op het moment dat jij een speler hebt die veel jonger is en dus transferwaarde vertegenwoordigt. En ongeveer net zoveel impact heeft. Dus ja, dan is die keuze toch niet zo moeilijk. Dan zal PSV kiezen om met hem te spelen."

De Jong gaf wel aan dat het anders is als hij bij pak 'm beet Barcelona als tweede spits op de bank zit, wat hij in het verleden al deed. "Daar heeft hij gelijk in. Of je zit bij Barcelona of Bayern op de bank, of in de Nederlandes competitie", beaamt Maaskant. "Hij kan altijd terug naar Barça of Sevilla, want daar heeft hij het goed gedaan. Maar ik denk dat er erg veel clubs zullen zijn die zeggen: Nou, zo'n spits van 1,90 meter. Die zoeken wij wel!"

