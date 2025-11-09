De Bundesliga blijkt dit jaar een waar kerkhof voor de Nederlandse trainers. Erik ten Hag moest eerder dit seizoen al na twee speelrondes het veld ruimen bij Bayer Leverkusen en nog voor de kerst is ook Paul Simonis ontslagen. VfL Wolfsburg houdt hem verantwoordelijk voor de slechte resultaten.

De club meldt zondag dat Simonis de laan is uitgestuurd na de 2-1 nederlaag tegen Werder Bremen van afgelopen vrijdag. Wolfsburg leidde tien minuten voor tijd nog, maar gaf de ploeg van Simonis gaf het in de slotfase volledig weg. Daardoor leed de club alweer de zesde nederlaag in zeven Bundesliga-duels en dat heeft de Nederlandse trainer de kop gekost. Ook landgenoten Peter van der Veen, Tristan Berghuis en Martin Darneviel vertrekken bij de club.

Simonis stond door die slechte reeks al enige tijd onder druk. Door de nederlaag tegen Werder Bremen staat Wolfsburg nu op de veertiende plek. Onder Simonis werd er slechts twee keer gewonnen in tien duels in de Bundesliga. Het hielp ook niet mee dat Wolfsburg eind oktober in het bekertoernooi werd uitgeschakeld door Holstein Kiel, dat in de Tweede Bundesliga uitkomt.

Moeilijke beslissing voor Wolfsburg

"De beslissing om Paul Simonis te ontslaan was niet gemakkelijk voor ons. Paul is een nauwgezette coach die met grote passie, expertise en toewijding werkte. We hebben zijn werk, zijn ideeën en zijn aanpak van het team enorm gewaardeerd en juist daarom is deze stap voor mij persoonlijk pijnlijk", reageerde sportief directeur Peter Christiansen.

"Toch moeten we eerlijk erkennen dat in het voetbal uiteindelijk resultaten en punten tellen, en de ontwikkelingen van de afgelopen weken niet zijn verlopen zoals we allemaal hadden gehoopt. Na intensief overleg met de raad van commissarissen zijn we tot de conclusie gekomen dat er nu een verandering nodig is om stabiliteit en succes op het veld te brengen. We dragen allemaal de verantwoordelijkheid voor de huidige situatie – de sportieve leiding, de technische staf, de spelers en de hele club",

Successen bij Go Ahead Eagles

De Nederlandse coach werkte pas sinds afgelopen zomer bij de Duitse club. Simonis was afgelopen seizoen hoofdtrainer van Go Ahead Eagles en verraste vriend en vijand door in de competitie als zevende te eindigen, maar het echte hoogtepunt was natuurlijk de winst van de KNVB Beker. Go Ahead won in de finale na penalty's van AZ.

Simonis besloot om van die successen in zijn eerste jaar als hoofdtrainer gebruik te maken en tekende enkele maanden geleden bij Wolfsburg een tweejarig contract. Het doek is echter al na vijf maanden gevallen.

Erik ten Hag

Simonis is na Ten Hag de tweede Nederlandse coach die wordt ontslagen in de Bundesliga. Ten Hag hield het echter nog een stuk minder lang vol in Duitsland. Leverkusen besloot hem na twee competitiewedstrijden en een bekerduel al te ontslaan. Nooit eerder werd een trainer in ons buurland na minder wedstrijden weggestuurd.

