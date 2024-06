Duitsland verbiedt Spanje Lamine Yamal tegen Albanië de hele wedstrijd te laten spelen

Als het aan de Duitse wet ligt, treedt Spanje in avondwedstrijden aan zonder Lamine Yamal. De 16-jarige mag niet meer zo laat voetballen op het EK in Duitsland.

In Duitsland geldt de regel dan jongeren onder achttien jaar oud niet na 20:00 uur mogen werken. Gelukkig voor Spanje en Yamal is er een uitzondering voor atleten, maar dan komt nog steeds de 21:00 uur-wedstrijd in gevaar voor de aanvaller van FC Barcelona.

Sporters mogen tot 23:00 uur in actie komen. Maar dat is inclusief tijd om te douchen en voor mediaverplichtingen. Dat gaat Yamal niet redden als hij de hele wedstrijd speelt die maandagavond om 21:00 uur tegen Albanië begint.

Hij zou dus eerder gewisseld moeten worden. Anders is Spanje in strijd met de wet en riskeren ze een boete. Yamal had in de groepswedstrijden tegen Kroatië en Italië een basisplaats, maar werd beide keren voortijdig naar de kant gehaald. Tegen Kroatië na 86 minuten, tegen de Italianen na 71. Spanje won beide wedstrijden en is dus al zeker van de achtste finales.

Huiswerk

Met zijn 16 jaar en 338 dagen oud is Yamal de jongste speler ooit op een EK voetbal. En tijdens het EK heeft hij het tussen de trainingen en wedstrijden door ook nog druk met school.

"Ik heb mijn huiswerk meegenomen, omdat ik in het vierde jaar van mijn middelbare school zit", zei Yamal in gesprek met het Spaanse AS. "Ik volg online lessen en dat gaat goed. Ik hoop dat de leraar het mij een beetje gunt."

Hopelijk gunt de Duitse wet het Yamal ook, en zien ze een laat EK-optreden van de jonge aanvaller door de vingers.

EK voetbal

