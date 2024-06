Lamine Yamal de geschiedenisboeken in: piepjonge aanvaller breekt twee records tijdens Spanje - Kroatië

Het is een bijzondere dag voor Lamine Yamal. De middenvelder van de Spaanse nationale ploeg mocht in de basis starten bij het EK-duel tegen Kroatië en schreef daarmee geschiedenis. Vervolgens zorgde hij tijdens de wedstrijd voor nog meer EK-historie.

Met zijn 16 jaar en 338 dagen oud is Yamal de jongste speler OOIT op een EK voetbal. De speler van FC Barcelona stond in de basis bij Spanje - Kroatië en ging daarmee zonder een actie te maken dus al de geschiedenisboeken in.

16 - At 16 years and 338 days, Spain's Lamine Yamal is the youngest player to ever appear in a game at the UEFA European Championship finals. Sweet. pic.twitter.com/gmhgObMZ0O — OptaJose (@OptaJose) June 15, 2024

Assist

Yamal werd vervolgens ook nog eens de jongste speler ooit die een assist gaf tijdens een EK. In de blessuretijd van de eerste helft tikte verdediger Dani Carvajal de 3-0 binnen op aangeven van de jonge vleugelaanvaller van FC Barcelona.

Doelpunt Spanje🚨!



47' Daniel Carvajal



Spanje 3-0 Kroatië



Bekijk de wedstrijd live via 📺#EURO2024 https://t.co/Zrnnw6LSZE pic.twitter.com/WGS5sdXPzo — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 15, 2024

Huiswerk

Het was sowieso bijzonder dat Yamal überhaupt geselecteerd was. Hij is namelijk de jongste spelers van alle 24 selecties die actief zijn op het EK. Yamal is nog zó jong, dat hij zelfs zijn huiswerk van school mee heeft genomen naar het EK. Hij zal tussen de wedstrijden en trainingen door ook aan zijn maatschappelijke toekomst moeten denken.

Opstelling Spanje

De opstelling van Spanje tegen Kroatië: Simon, Carvajal, Le Normand, Nacho Fernandez, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata en Williams.



De opstelling van Kroatië tegen Spanje: Livakovic, Gvardiol, Pongracic, Sutalo, Stanisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Kramaric, Budimir en Majer.

Groep B

