Transferwaarde Lamine Yamal stijgt met 134 miljoen euro, ook Jorrel Hato schiet flink omhoog

De pas zestienjarige Lamine Yamal schittert dit jaar bij FC Barcelona. Hij maakte vorig jaar zijn debuut en dit seizoen is hij een vaste waarde in de ploeg van trainer Xavi Hernández. Statistiekenbureau CIES berekende zijn nieuwe transferwaarde, die met 134 miljoen steeg. Ook Ajacied Jorrel Hato schoot omhoog.

Yamal heeft per 1 april een transferwaarde van 145 miljoen euro, volgens het CIES. Hij is daarmee de duurste speler onder 23 jaar en tevens de grootste stijger. Florian Wirtz volgt met 129 miljoen, daarna komen Cole Palmer (117 miljoen, gestegen met 70) en de Nederlander Xavi Simons. De speler van RB Leipzig zag zijn waarde met 25 miljoen rijzen en is nu 116 miljoen waard.

Ajax

Ondanks het teleurstellende jaar heeft Ajax de meeste stijgers uit de Eredivisie. Hato is nu 80 miljoen euro waard, nadat hij er 63 miljoen bij kreeg. Verder halen ook Brian Brobbey (69 miljoen), Diant Ramaj (20 miljoen) en Kristian Hlynsson (17 miljoen) het onderzoek.

In totaal staan er negen spelers uit de Eredivisie in de lijst. Ajax is hofleverancier met vier, Feyenoord volgt met drie en PSV heeft er twee.

Hieronder vind je alle spelers uit de Eredivisie in de lijst van CIES:

Speler Club Transferwaarde Stijging 1. Jorrel Hato Ajax €80 miljoen + €63 miljoen 2. Brian Brobbey Ajax €69 miljoen + €27 miljoen 3. Johan Bakayoko PSV €68 miljoen + €36 miljoen 4. Santiago Giménez Feyenoord €58 miljoen + €17 miljoen 5. Quinten Timber Feyenoord €29 miljoen + €15 miljoen 6. Yankuba Minteh* Feyenoord €28 miljoen + €19 miljoen 7. Malik Tillman* PSV €25 miljoen + €14 miljoen 8. Diant Ramaj Ajax €20 miljoen + €19 miljoen 9. Kristian Hlynsson Ajax €17 miljoen + €14 miljoen

* zijn gehuurd.

Andere Nederlanders

Speler Club Waarde Stijging 1. Xavi Simons* RB Leipzig €116 miljoen + €25 miljoen 2. Ryan Gravenberch Liverpool €62 miljoen + €27 miljoen 3. Micky van de Ven Tottenham Hotspur €60 miljoen + €22 miljoen 4. Bart Verbruggen Brighton €52 miljoen + €37 miljoen 5. Crysencio Summerville Leeds United €38 miljoen + €14 miljoen 6. Joshua Zirkzee Bologna €32 miljoen + €14 miljoen

* is gehuurd.