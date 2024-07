Spaanse tienersensatie Lamine Yamal viert 17e verjaardag, maar hoopt pas een dag later op groot cadeau

Lamine Yamal viert zaterdag zijn zeventiende verjaardag. De Spaanse EK-sensatie wordt in het zonnetje gezet door zijn teamgenoten, maar hoopt natuurlijk dat hij een dag later een nóg groter feest kan vieren.

Dan speelt Spanje namelijk de EK-finale tegen Engeland. Bij winst zal een veel groter feest losbarsten bij de Spanjaarden. Maar ook de verjaardag van jonge uitblinker Yamal laten ze niet zomaar voorbij gaan.

Alles en iedereen lyrisch over 16-jarig 'genie' Lamine Yamal: 'Er is een superster geboren' Lamine Yamal was dinsdagavond goud waard voor Spanje. Hij maakte op schitterende wijze de gelijkmaker tegen Frankrijk en schoot zichzelf zo in de boeken. Het toptalent werd de jongste doelpuntenmaker op een EK ooit en dat leverde talloze positieve kritieken op.

"We zullen taart eten en een liedje voor hem zingen", zei teamgenoot Dani Olmo. Hij heeft veel bewondering voor de aanvaller van FC Barcelona. "Lamine is een geweldige speler. Het is nog niet vaak voorgekomen in de geschiedenis dat iemand op zijn leeftijd liet zien wat hij laat zien."

Zijn sterkste punt? "Zijn mentaliteit", vindt Olmo. "Hij is kalm, een aardige jongen, en een goede teamgenoot. Hij werkt voor het team en brengt individuele kwaliteit."

Geen cadeau

Een cadeau hoeft Yamal niet voor zijn verjaardag. "Ik heb al tegen mijn moeder gezegd dat ze niets voor me moet halen", zei hij eerder. "De finale winnen, dat is het grootste verjaardagscadeau dat ik me kan wensen."

Yamal mocht toch al een cadeautje in ontvangst nemen. Op de training stonden twee fans de aanvaller met een verjaardagsballon op te wachten.

Getty Images

Aan het begin van het toernooi was Yamal met zijn leeftijd van 16 jaar en 338 dagen de jongste speler ooit op een EK voetbal. In die wedstrijd tegen Kroatië werd hij ook de jongste gever van een assist. Na zijn doelpunt tegen Frankrijk in de halve was hij ook de jongste doelpuntenmaker.

