Meegenomen huiswerk betaalt zich uit voor Spaanse voetballer Lamine Yamal (16) op EK

Lamine Yamal brak dit EK het record voor jongste deelnemer ooit. Op zijn zestiende mocht hij met Spanje mee naar Duitsland en maakte hij tot nu toe in elke wedstrijd minuten. Nu heeft hij nog meer goed nieuws gekregen.

Yamal moest zijn schoolboeken meenemen naar het EK in Duitsland, omdat hij moest leren voor zijn examens. De buitenspeler van FC Barcelona heeft nu te horen gekregen dat hij die examens heeft gehaald. Terwijl zijn klasgenoten vanuit Spanje zaten te blokken voor de toetsen, moest Yamal dat tussen de trainingen en wedstrijden door doen.

En het is niet dat Yamal als 'handige wissel' geldt bij Spanje. In de eerste twee groepswedstrijden - tegen de grote landen Kroatië en Italië - begon Yamal als basisspeler. Tegen Kroatië leverde hij ook een assist af. In de derde wedstrijd, tegen Albanië, begon hij op de bank, maar viel hij alsnog negentien minuten in.

Door de drie zeges werd Spanje automatisch groepshoofd in Groep B. In de achtste finale wacht nu het duel met Georgië, dat in de laatste speelronde van de groepsfase verrassend won van Portugal. Het achtstefinaleduel staat voor zondag 30 juni (21:00 uur) ingepland.

Boete

Voor de wedstrijd tegen Albanië werd bekend dat Yamal eigenlijk niet na een bepaalde tijd mocht spelen. Sporters onder de 18 jaar mogen in Duitsland nog wel na 21:00 uur in actie komen, maar moeten dan voor 23:00 uur helemaal klaar zijn met die activiteit. Daarbij horen bijvoorbeeld ook de media-activiteiten. In Duitsland wordt die regel overigens nagenoeg niet gehandhaafd en dus zal Yamal (of Spanje) die boete vermoedelijk ontlopen.

