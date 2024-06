TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Albanië - Spanje

Albanië maakt nog kans op de achtste finales van het EK 2024 in Duitsland. Zij scoorden in de blessuretijd de gelijkmaker tegen Kroatië, wat de kansen op de knock-outfase vergrootte. Een resultaat tegen Spanje blijft wel nodig. Dat wordt erg lastig, maar er is één meevaller voor de Albanezen. Waar de wedstrijd wordt uitgezonden en wat die meevaller is, lees je hieronder.

Het geluk van de Albanezen is dat Spanje al verzekerd is van de eerste plaats. Italië is het enige land in poule B dat het groepshoofd nog kan evenaren in punten, maar zelfs als Spanje verliest van Albanië, blijft het op onderling resultaat de koploper. Indien bondscoach Luis de la Fuente zou willen, kan hij dus met een gerust hart basisspelers rustgeven tegen Albanië.

Of hij dat ook gaat doen, is nog maar de vraag. Zijn ploeg oogstte veel lof in de eerste twee groepswedstrijden. Het oogde fris: goed in het positiespel, zoals de Spanjaarden al jarenlang zijn. Maar met vleugelspelers Yamine Lamal en Nico Williams zijn er ook individuele acties en directheid aan toegevoegd. Daarmee werd Kroatië met 3-0 opzij geschoven.

De verdediging oogde toen nog wel wat gammel. In de tweede groepswedstrijd tegen Italië gaven de Spanjaarden echter amper een kans weg, terwijl de 1-0-eindstand zeker hoger had kunnen uitvallen. Spanje heeft zich na twee groepswedstrijden zien stijgen in het lijstje met favorieten. Wil De la Fuente in de flow blijven, of geeft hij spelers rust in het laatste groepsduel?

Albanië mag hopen

Albanië, dat het snelste EK-doelpunt scoorde in de eerste wedstrijd tegen Italië, verloor die pot wel met 2-1. In het volgende duel weerde het land zich echter kranig tegen Kroatië. Het gaf veel kansen weg tegen de dark horse, maar creëerde zelf ook enige goede mogelijkheden. Ook in de vijfde minuut van de blessuretijd, toen verdediger Klaus Gjasula met zijn eerste interlandtreffer de stand gelijktrok: 2-2. Wie weet is die strijdlust genoeg voor een resultaat tegen Spanje. Dat zal nodig zijn, want met enkel het huidige punt zal het land niet tot de vier beste nummers drie behoren. Tegen een reserveteam van Spanje dat niet op zijn best hoeft te spelen, mogen de Albanezen hopen.

Zender Albanië - Spanje

Om dat de wedstrijd gelijktijdig wordt gespeeld met Kroatië - Italië, is Albanië - Spanje maandagavond te zien op NPO 3. De wedstrijd begint om 21.00 uur; tien minuten daarvoor begint de uitzending, inclusief opkomst en volksliederen.

