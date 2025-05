Het meest krankzinnige Eredivisie-seizoen ooit, plots is al het chagrijn verdwenen bij PSV

Dit Eredivisie-seizoen gaat zonder twijfel de geschiedenisboeken in als een van de meest bizarre ooit. Woensdag was typerend voor de titelstrijd tussen PSV en Ajax: onwaarschijnlijke wendingen en pure emotie. Waar chagrijn en onzekerheid na de winterstop overheersten bij de Eindhovenaren, is daar nu niets meer van te merken. Dankzij een ongekende avond werd de koppositie plots overgenomen en lijkt alles samen te komen op het juiste moment.

PSV deed wat het moest doen: winnen. De overtuigende zege op Heracles Almelo was op zichzelf een formaliteit, een noodzakelijke stap om in de race te blijven. PSV had niet alleen een overwinning nodig, maar ook puntverlies van koploper Ajax tegen FC Groningen. Het leek een haast onmogelijk scenario, tot de gelijkmaker van de Trots van het Noorden in de 99e minuut van dat duel. Een immens drama voor de Amsterdammers, als een script van een Hollywoodfilm.

PSV'er Luuk de Jong had landstitel al opgegeven: 'Ik zag spelers huilen van blijdschap' Het meest spectaculaire en ongekende slot van de Eredivisie, zo kan de titelstrijd tussen PSV en Ajax gerust omschreven worden. PSV-aanvoerder Luuk de Jong kan nauwelijks bevatten wat er is gebeurd, nu zijn team opeens als favoriet voor de titel aan de laatste speelronde begint. "Iedereen heeft natuurlijk in zak en as gezeten", vertelt De Jong aan Sportnieuws.nl.

Typerend voor dit seizoen

De regerend landskampioen, PSV, begon het seizoen als dé grote favoriet voor de titel. Voor de winterstop was de ploeg van Peter Bosz ongenaakbaar, met een indrukwekkende voorsprong van negen punten op achtervolger Ajax. Alles leek in kannen en kruiken: de platte wagen kon in november al worden opgepoetst. Maar het seizoen kreeg een onverwachte wending. Twee dramatische maanden zorgden ervoor dat PSV de titelkansen volledig in rook zag opgaan.

Vijf speelrondes voor het einde van het seizoen stond Ajax zelfs nog stevig aan kop. Het puntenverschil was inmiddels negen in het voordeel van de Amsterdammers en heel voetbalminnend Nederland leek overtuigd: Ajax zou voor de 37e keer landskampioen worden. Maar toen gebeurde het ondenkbare. De ploeg van Francesco Farioli verzamelde in het slot van de Eredivisie in vier duels slechts twee schamele punten. Hun grootste sterkte, de solide verdediging en de geweldige teamgeest, bleek plotseling weg te vallen.

'Dit is het meest krankzinnige Eredivisie-seizoen ooit' Het was een krankzinnige dag voor PSV in het Philips Stadion en dat kwam voornamelijk door het dure puntenverlies van Ajax bij FC Groningen. PSV'ers Luuk de Jong en Peter Bosz spraken van een 'ongekende avond'. Sportnieuws.nl-verslaggever Aron Kattenpoel Oude Heerink blikt terug op de bizarre ontwikkelingen die de titelstrijd volledig op zijn kop zette.

Tragische film of zinderende thriller?

Nu, met nog maar één speelronde te gaan, heeft PSV zich dankzij een reeks sterke prestaties in de titelstrijd teruggeknokt. Waar Ajax lange tijd als favoriet gold en tot vijf weken geleden nog stevig aan kop stond, zijn de rollen nu volledig omgedraaid. PSV heeft inmiddels de koppositie weer overgenomen, met een voorsprong van één punt. Voor Ajax voelt het als een dramatisch slotakkoord in een tragische film, terwijl PSV volop geniet van een zinderende thriller waarin alles lijkt samen te komen.

Chagrijn plots helemaal verdwenen

Het lot is nu volledig in handen van PSV. Waar wanhoop en frustratie na de winterstop de boventoon voerden, is nu een gevoel van onoverwinnelijkheid en hoop ontstaan. Het meest krankzinnige Eredivisie-seizoen ooit heeft PSV precies op het juiste moment in de rol van titelfavoriet gebracht, een rol die ze vastberaden zullen willen vervullen. Voor de Eindhovense aanhang is al het chagrijn door één avond helemaal verdwenen. Alles lijkt plots mogelijk in het seizoen van de comebacks.

PSV-fans vieren één groot feest in Philips Stadion na zeer late gelijkmaker bij Groningen - Ajax Het duel van PSV tegen Heracles Almelo was voor veel thuissupporters na zo'n twintig minuten al niet meer de moeite waard. Met een overtuigende voorsprong op zak ging de blik massaal op de wedstrijd van Ajax op bezoek bij FC Groningen. Het leverde opmerkelijke beelden op in het Philips Stadion, dat werkelijk waar uit zijn voegen barstte, weer muisstil werd én nog een keer ontplofte.

