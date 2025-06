Eerste debutanten op WK voetbal 2026 zijn bekend: deze landen hebben geschiedenis geschreven

Drie landen hebben zich donderdag geplaatst voor het WK voetbal van 2026. Oezbekistan, Jordanië en Zuid-Korea mogen zich volgend jaar zomer melden op het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Voor Oezbekistan en Jordanië wordt het hun eerste deelname aan het WK.

Oezbekistan had aan een gelijkspel tegen de Verenigde Arabische Emiraten genoeg om tweede te eindigen in hun WK-kwalificatiepoule. Dat lukte: 0-0. Groepswinnaar Iran was al zeker van een ticket.

Oezbekistan werd in 1992 onafhankelijk van de Sovjet-Unie en plaatste zich sindsdien niet voor het WK. De Sovjet-Unie zelf heeft zeven keer meegedaan aan het mondiale eindtoernooi. Naast de eerdergenoemde landen zijn ook Argentinië (Zuid-Amerika), Japan (Azië) en Nieuw-Zeeland al zeker van deelname.

De Oezbeken gaan samen met Iran naar het WK door het eerdergenoemde VAE, Qatar, Kirgizië en Noord-Korea onder zich te houden. Bekendste speler bij Oezbekistan is Manchester City-verdediger Abdukodir Khusanov. Ook AS Roma-aanvaller Eldor Shomurodov maakt deel uit van de ploeg.

Jordanië en Zuid-Korea ook geplaatst

In navolging van Oezbekistan gaat ook Jordanië debuteren op het WK. Zij wonnen zelf met 3-0 van Oman en zagen vervolgens dat Irak in eigen huis onderuit ging tegen Zuid-Korea. Door die resultaten is het zeker dat Jordanië en Zuid-Korea op de bovenste twee plekken gaan eindigen. Voor de Zuid-Koreanen gaat het al hun twaalfde deelname worden.

WK-kwalificatie van Oranje

De WK-kwalificatie moet voor het Nederlands elftal moet nog beginnen. Oranje neemt het op 7 juni op tegen Finland, drie dagen later wacht het duel met Malta. Verder zit Nederland ook met Polen en Litouwen in de groep.

Polen is de grootste uitdager van Oranje en heeft ook al twee keer gewonnen. De WK-kwalificatie van de mannen van Ronald Koeman begint nu pas, omdat Nederland eerst nog de kwartfinales van de Nations League moest afwerken. Daarin bleek Spanje over twee wedstrijden te sterk. Het is voor de bondscoach belangrijk om Polen te verslaan, omdat alleen de nummer één uit elke poule rechtstreeks naar het WK gaat. Voor de nummer twee wacht eventueel een play-offwedstrijd.

