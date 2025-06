Speler van Oranje geeft vlak voor interlandperiode nog het jawoord: 'Onze droom komt uit'

De spelers van Oranje moesten zich op dinsdag 3 juni melden voor de eerste training in aanloop naar de komend interlandperiode. Kjell Scherpen had óf geluk óf kan heel goed plannen, want hij stapte vlak voor de bijeenkomst in Zeist nog in het huwelijksbootje.

Bondscoach Ronald Koeman heeft normaal gesproken drie keepers die hij altijd selecteert: Nick Olij, Mark Flekken en Bart Verbruggen. Door het geblesseerd wegvallen van de laatstgenoemde doelman moest Koeman opeens op zoek naar een nieuwe goalie. De keuze viel op Scherpen.

Scherpen staat onder contract bij Brighton & Hove Albion (waar Verbruggen eerste keeper is), maar werd het afgelopen seizoen uitgeleend aan Sturm Graz. Koeman zag hem daar uitblinken en besloot hem op te roepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland en Malta. Dat zag de 25-jarige keeper misschien niet helemaal hebben zien aankomen, want hij had zijn bruiloft met vrouw Anna gepland op 31 mei.

Ajax-icoon stapt na liefst elf jaar verloving eindelijk in het huwelijksbootje Zijn vrouw moest er liefst elf jaar op wachten, maar op woensdag 4 juni was het dan zover: het huwelijk van Jan Vertonghen en de Nederlandse Sophie de Vries. De twee leerden elkaar kennen in Vertonghens periode bij Ajax.

Geen trainingsstage voor Scherpen

De spelers van Oranje moesten zich uiterlijk 3 juni melden in Zeist, maar de internationals die al klaar waren met hun seizoen waren er eerder. Eind mei stond er namelijk een trainingsstage op het programma. Daar waren spelers als Wout Weghorst, Nathan Aké, Noa Lang en Jeremie Frimpong al aanwezig, samen met namen van Jong Oranje. Ook Club Brugge-keeper Dani van den Heuvel meldde zich, ook al zit hij niet bij een van de Nederlandse selecties.

Omstreden Ajax-speler stapt het huwelijksbootje in: 'Het is iets voor altijd' Chuba Akpom deelde dinsdag uitstekend privénieuws: de spits van Ajax is getrouwd met zijn vrouw Letitia Sophia. Verschillende teamgenoten van de club waar hij onder contract staat feliciteren hem met deze prachtige stap.

Kjell en Anna Scherpen gaven elkaar in Spanje het jawoord op een prachtige locatie. Het museum Son Marroig op Mallorca - waarbij de gasten uitkeken op een prachtig landschap en de zee - was het decor van het huwelijk.

Veel voetballers trouwen

Het blijkt de ultieme periode voor voetballers om te trouwen. Zo maakten Ajax-spits Chuba Akpom, Duitsland-keeper Manuel Neuer en voormalig Ajax-verdediger Jan Vertonghen óók bekend in het huwelijk te zijn getreden.

Duitse topkeeper Manuel Neuer (39) gaat opnieuw trouwen met veel jongere vrouw: 'Wat een speciale trip' De Duitse keeper Manuel Neuer (39) stapte in 2023 in het huwelijksbootje met zijn huidige vrouw Anika (24), maar alles wijst erop dat er nieuwe trouwplannen zijn. Neuers liefje werd onlangs namelijk gespot op een vrijgezellenfeest, hoewel ze dus officieel niet meer vrijgezel is.

Alles over de WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.