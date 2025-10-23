Liverpool-ster Mohamed Salah heeft zich, ondanks de 5-1-overwinning op Eintracht Frankfurt, niet geliefd gemaakt bij fans van de Engelse topclub. Ze leveren massaal kritiek op de aanvaller en roepen op tot maatregelen.

De ploeg van Arne Slot speelde woensdag een uitduel tegen Eintracht Frankfurt in de competitiefase van de Champions League. Er werd na vier nederlagen op rij weer eens gewonnen en zelfs met een ruim doelsaldo. Toch heerst er onvrede bij de fans.

Dat heeft alles te maken met het gedrag van Salah in het veld. De aanvaller wist niet te scoren in het duel, al was hij duidelijk op zoek naar een goal. Nederlanders Virgil van Dijk en Cody Gakpo vonden het doel wel. De overige goals kwamen op naam van Hugo Ekitike, Ibrahima Konaté en Dominik Szoboszlai.

Volgens de supporters had Florian Wirtz echter ook in dat rijtje moeten staan. Hij kreeg de uitgelezen kans om zijn eerste doelpunt voor de club te maken in de slotfase van de wedstrijd. Maar dan had Salah, die in minuut 74 het veld in kwam voor Ekitike, wel de bal moeten afspelen.

'Egoïstisch'

Dat gebeurde dus niet. Het leidt tot veel woede bij fans op sociale media. "Dat zou Witrz' eerste goal zijn geweest als Salah niet zo egoïstisch was. Een ongelooflijk slechte keuze, zeker gezien de situatie van Wirtz." De Duitser werd deze zomer gehaald van Bayer Leverkusen voor een bedrag van 116 miljoen pond. Hij heeft echter nog niet het beste van zichzelf kunnen laten zijn bij Liverpool.

"Tegen United deed hij hetzelfde. Toen konden Wirtz en Isak makkelijk afronden, maar hij wilde zelf schieten", klinkt het verder op X. "Salah moet stoppen met deze zelfzuchtige onzin. Hij had makkelijk twee assists kunnen geven vanavond als hij niet schoot vanaf plekken waar hij moest passen."

De fans worden 'moe van het egoïstische gedrag van Salah'. Ze roepen dan ook op om hem niet meer in de basis op te stellen. In het duel met Manchester United afgelopen weekend werd de Egyptenaar in minuut 86 van het veld gehaald en vervangen door Jeremie Frimpong. Bij de wedstrijd in Frankfurt was hij zijn basisplaats al kwijt.

