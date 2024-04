Einde niet in zicht: 'Onderzoek naar Alex Kroes kan jaren duren'

Het zou zomaar kunnen zijn dat het de komende jaren bij Ajax nog geregeld om Alex Kroes zal gaan. Er is een onderzoek gestart naa de geschorste algemeen directeur, maar het kan nog weleens lang duren voordat er een uitkomst komt.

Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), ging in gesprek met ESPN over het onderzoek, dat gedaan wordt door de AFM. ""Ik kan niks zeggen over individuele gevallen. We proberen onze onderzoeken binnen één of twee jaar af te ronden en als het simpele onderzoeken zijn, kan het sneller."

Dat zou betekenen dat de soap rondom Ajax nog wel even voort zal duren. Eerder op de dinsdag werd duidelijk dat 131 Ajax-leden excuses eisten van RvC-voorzitter van Michael van Praag. Hij was fel over Kroes, maar bleek vervolgens zelf ook niet helemaal goed te zitten.

Leden Ajax zijn gedrag van Michael van Praag spuugzat: 'Wij kunnen dit niet accepteren' Leden van Ajax hebben de club een brief gestuurd. Daarin uiten ze hun zorgen over de behandeling van Alex Kroes en hopen ze dat erevoorzitter Michael van Praag van de raad van commissarissen ter verantwoording wordt geroepen.

Ajax staat in de brand. Op bestuurlijk niveau leek de rust wedergekeerd met de komst van Kroes als algemeen directeur, maar niks bleek minder waar. Afgelopen week ging het zoveel over Kroes en Van Praag, dat de weggegeven voorsprong van de Amsterdammers tegen Go Ahead Eagles bijna ondergesneeuwd werd.

Het dieptepunt binnen de lijnen werd zondag gerealiseerd. Ajax stond eerder dit seizoen laatste in de Eredivisie, maar de 6-0 nederlaag tijdens De Klassieker in De Kuip deed wellicht nog meer pijn bij de Ajacieden.