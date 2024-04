Leden Ajax zijn gedrag van Michael van Praag spuugzat: 'Wij kunnen dit niet accepteren'

Leden van Ajax hebben de club een brief gestuurd. Daarin uiten ze hun zorgen over de behandeling van Alex Kroes en hopen ze dat erevoorzitter Michael van Praag van de raad van commissarissen ter verantwoording wordt geroepen.

In de brief, die in handen is van Ajax Showtime, schrijven de leden dat Van Praag publiekelijk z'n excuses moet maken richting Kroes. Vorige week pleegde Van Praag volgens de leden 'met voorbedachten rade karaktermoord op Kroes'. Het ging vooral over de manier waarop Van Praag het zogenaamde handelen met voorkennis door de timing van de aankoop van Ajax-aandelen.

'Wat heeft onze erevoorzitter gedreven?'

'Hoe kan dat het dan zijn dat onze erevoorzitter toch heeft gemeend Alex met de grond gelijk te maken en allerlei feitelijke onjuistheden te gebruiken om dit te doen?', schrijven de leden in de brief aan de raad van commissarissen van Ajax. 'Wat heeft onze erevoorzitter gedreven om een ander lid van onze vereniging onheus te bejegenen? Is dit de manier hoe leden die verenigd zijn in onze club met elkaar omgaan?'

'Geen enkele rechtvaardiging te bedenken'

De leden roepen de rvc op om Van Praag 'ter verantwoording te roepen'. 'Wij zijn van mening dat de erevoorzitter publiekelijk zijn verontschuldigingen moet maken naar Alex, te meer omdat Alex een van ons is, hij is onderdeel van onze familie. Er is geen enkele rechtvaardiging te bedenken voor het gedrag van de voorzitter van de RvC en wij kunnen dit daarom ook niet accepteren. Dit soort gedrag hoort niet bij de kernwaarden van onze vereniging en moet naar onze mening aangepakt worden.'

Geen uitspraak over straf

De leden willen zich niet uitspreken over de situatie van Kroes en de timing van zijn aandelenaankoop. Ze willen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) z'n werk laten doen. Ook willen ze niets zeggen over de straf voor Kroes. Wel willen ze Kroes een hart onder de riem steken en ook een positieve noot geven aan het hele gedoe rondom de inmiddels geschorste algemeen directeur.

'Hij is bovenal onze vriend'

'Alex is niet alleen lid van onze vereniging, maar Alex is bovenal onze vriend en speler bij de Ajax Zaterdag Amateurs. Wij kennen Alex allemaal geruime tijd (sommigen van ons kennen hem al meer dan veertig jaar) en in onze ogen staat de integriteit van Alex buiten kijf. Daarnaast kennen wij hem als een hardwerkende professional die gerespecteerd wordt om zijn kennis en kunde.'