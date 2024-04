Ajax, Brentford en Malmö: AI voorspelt opvallende CL-winnaars van komende 80 jaar

De Champions League-winnaar voorspellen. Moeilijker dan dat kan bijna niet. Artificial Intelligence (AI) waagt zich er toch aan en doet er gelijk een schepje boven: de komende 80 jaar aan winnaars van het miljardenbal worden voorspeld. Daar komen een aantal opvallende namen uit rollen.

Het begint al met de dit jaar en volgend seizoen. Volgens AI gaat FC Barcelona, ondanks een minder seizoen, dit seizoen met de titel aan de haal. Volgend seizoen is nog opvallender, want dan zou Manchester United 'de cup met de grote oren' winnen. Daarvoor moet nog een hoop gebeuren, want de ploeg van Erik ten Hag staat er momenteel niet goed voor in de strijd om kwalificatie voor de Champions League.

Nederlandse clubs

In de komende 80 jaar gaat er volgens AI zes keer een Nederlandse club winnen. Dat gaat echter wel nog even duren: Ajax wordt als winnaar voorspelt van de Champions League editie van 2067, maar gaat vervolgens wel een goede periode in. De Amsterdammers winnen in 2074 en 2075 de prijs weer.

Ook Feyenoord mag hopen op succes in het grote Europese clubtoernooi. Volgens AI moet de gemeente Rotterdam in de jaren 2077 en 2080 de Coolsingel alvast vrijhouden, want na CL-winst zal de stad op zijn kop gaan. PSV moet nog langer wachten: de Eindhovenaren gaan volgens de voorspelling in 2099 de Champions League winnen.

Opvallende clubs

Wat vooral opvalt is dat er ook een aantal clubs tussen staan die normaal niet eens in het miljardenbal spelen. Laat staan dat ze dit toernooi winnen. In 2042 staat Wolverhampton Wanderers als winnaar voorspeld. Negen jaar later zou Nottinham Forest zich de beste club van Europa mogen noemen. Ook van clubs als Torino, Malmö FF, Ferencevaros, Deportivo Alaves, Sheriff Tiraspol en Brentford wordt de komende 80 jaar veel verwacht.