Christian Eriksen terug naar Ajax? 'Ze zouden hem als koning onthalen'

Christian Eriksen komt nog maar amper in actie voor Manchester United. Landgenoot Brian Laudrup komt dan ook met advies voor de Deen en ziet een hereniging met Ajax wel zitten.

Laudrup speelde zelf in 1999 en 2000 bij Ajax en zou een terugkeer van Eriksen in Amsterdam aanmoedigen. "Als ik kijk naar de mogelijkheden en waar hij vandaan komt, dan zou Ajax in mijn beleving een fantastische plek zijn waar hij het nog een paar jaar goed zou doen."

In 2021 werd Eriksen getroffen door een hartstilstand tijdens een wedstrijd van Denemarken op het EK. Vervolgens revalideerde hij in Amsterdam. "Hij kent de stad, de taal en de club. Ze zouden hem onthalen als een koning die thuis komt", zo stelt Laudrup in gesprek met het Deense Viaplay.

Wederopbouw Ajax

Ondanks het feit dat een middenveld met Jordan Henderson en Eriksen wellicht wat aan de oude kant is voor Ajax, ziet Laudrup in hen wel de fundatie voor de wederopbouw. "Ze krijgen dan misschien wel een oud middenveld met Henderson en Eriksen, maar het is wel een iets makkelijkere competitie waar hij kan helpen het team op te bouwen."

Eriksen speelde tussen 2010 en 2013 meer dan honderd duels voor de Amsterdammers. Vervolgens vertrok hij naar Tottenham Hotspur, waar hij zeven jaar onder contract stond. Na omzwervingen via Inter en Brentford kwam hij bij Manchester United terecht, maar daar speelt hij de laatste tijd nog maar amper.